Только пригород еще не пускают, потому народу мало, завтра будет движуха.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 тра, 2020 11:26
Только пригород еще не пускают, потому народу мало, завтра будет движуха.
Додано: Пон 25 тра, 2020 11:28
Заинтересовался местностью, где можно вырыть погреб. Вопрос на вечер для Уну, как человека, хорошо знающего местный ландшафт. Что это такое?:
Отмечено на гуглмэпс - я еще подумал, что за Embassy в таком месте?
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та - всілякі там Мишоловки чи Китаїви - це все-таки Київ ... А от якась така вул Генерала Матикіна мене завжди дивувала ...
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:36
молдавско/узбеко-таджикская модель экономики всегда отличалась неустойчивостью и на длинном периоде бесперспективна.
Фактом является то, что для многих риски батрачить за границей, при сравнивом доходе в Киеве, перевешивает перспектива там и остаться. Похоже на приговор
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
петропавловка ракетная
встроенная ванная...
Красная цена этой квартиры 12куе
А чем собственно борщаговка лучше коломыи или черткова?
Обвал это когда понаех продав свою эврику-патриотику в Киеве не сможет купить у себя на родине ничего взамен. Вот к чему надо стремиться.
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
День добрый, кто-нибудь может подсказать произошли ли изменения по налогообложению при продаже квартиры, которая менее трёх лет в собственности. Или те же 7,5 % остались!?
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Додано: Пон 25 тра, 2020 14:31
при любом раскладе респект вам расскажет, что на его Милославской цены строго в долларах, никто не просит скидок и умоляют увеличить в 2 раза.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 25 тра, 2020 14:43
Плюс этой квартиры - очень хорошая локация, лучше, чем у множества домов, которые юридически находятся в черте Киева. Это как раз тот случай, когда "это все Киев"
Минус этой квартиры - это кажется таунхауз ( в моем понимании - БАРАК), расположенный среди частного сектора. Если бы эта квартирка была бы через дорогу в ЖК Щасливом, то стоила бы она 25 куе минимум
По 12 в пригороде ничего не было и нет
Додано: Пон 25 тра, 2020 14:52
максимка молодец, любит пинать ногами лежащих.
точно как надпись на заборе в Одессе: таки стучите громче, во дворе глухая собака.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 25 тра, 2020 14:56
Бордель, а что?
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