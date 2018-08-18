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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4016401740184019>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 50
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
5
знизяться в межах 10%
30%
15
знизяться на 10-25%
32%
16
знизяться на 25%-50%
20%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:26

  Puente написав:
  flyman написав:метро так і не запустили?


Запустили . Народу поки дуже мало . Черги в каси чи до автоматів . Маски . Поліція .

Только пригород еще не пускают, потому народу мало, завтра будет движуха.
https://news.liga.net/kiev/news/karanti ... v-stolitsu
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:28

Заинтересовался местностью, где можно вырыть погреб. Вопрос на вечер для Уну, как человека, хорошо знающего местный ландшафт. Что это такое?: https://www.google.com.ua/maps/place/Af ... d30.528194
https://embassy.mobytize.com/
Отмечено на гуглмэпс - я еще подумал, что за Embassy в таком месте?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Та - всілякі там Мишоловки чи Китаїви - це все-таки Київ ... А от якась така вул Генерала Матикіна мене завжди дивувала ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:36

  Frant написав:...
"У 2020 році перекази заробітчан в Україну становитимуть 10 млрд доларів, що на 2 млрд доларів менше, ніж минулого року"
..

молдавско/узбеко-таджикская модель экономики всегда отличалась неустойчивостью и на длинном периоде бесперспективна.
Фактом является то, что для многих риски батрачить за границей, при сравнивом доходе в Киеве, перевешивает перспектива там и остаться. Похоже на приговор
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.olx.ua/obyavlenie/smart-na- ... I1BQb.html
петропавловка ракетная
встроенная ванная...
Красная цена этой квартиры 12куе
А чем собственно борщаговка лучше коломыи или черткова?

Обвал это когда понаех продав свою эврику-патриотику в Киеве не сможет купить у себя на родине ничего взамен. Вот к чему надо стремиться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

День добрый, кто-нибудь может подсказать произошли ли изменения по налогообложению при продаже квартиры, которая менее трёх лет в собственности. Или те же 7,5 % остались!?

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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:31

  Frant написав:Чекаємо, які будуть орендні ціни КРЖН восени.
Хоча би на рівні 2018?

при любом раскладе респект вам расскажет, что на его Милославской цены строго в долларах, никто не просит скидок и умоляют увеличить в 2 раза.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:43

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/smart-na-oboynomu-IDI1BQb.html
петропавловка ракетная
встроенная ванная...
Красная цена этой квартиры 12куе
А чем собственно борщаговка лучше коломыи или черткова?


Плюс этой квартиры - очень хорошая локация, лучше, чем у множества домов, которые юридически находятся в черте Киева. Это как раз тот случай, когда "это все Киев"
Минус этой квартиры - это кажется таунхауз ( в моем понимании - БАРАК), расположенный среди частного сектора. Если бы эта квартирка была бы через дорогу в ЖК Щасливом, то стоила бы она 25 куе минимум
По 12 в пригороде ничего не было и нет
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:52

максимка молодец, любит пинать ногами лежащих.
точно как надпись на заборе в Одессе: таки стучите громче, во дворе глухая собака.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:56

  airmax78 написав:Заинтересовался местностью, где можно вырыть погреб. Вопрос на вечер для Уну, как человека, хорошо знающего местный ландшафт. Что это такое?: https://www.google.com.ua/maps/place/Af ... d30.528194
https://embassy.mobytize.com/
Отмечено на гуглмэпс - я еще подумал, что за Embassy в таком месте?

Бордель, а что?
Унуноктий
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