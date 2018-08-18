на счёт 12 это шутка, но в пригороде и даже в Киеве такие цены есть, цоколь без газа или ещё что-то (комнаты не в счет). Локация в частном секторе это скорее плюс. Нет напаркованных машин, окурков, мусора и других прелестей человейника.
Из минуса я вижу только канализацию септик. Локация для аренды отличная, в том районе всё есть кроме метро, но транспорта с Вишневого и Боярки много, до пл. Победы можно доехать без пересадок. Классно что стены подготовлены под обои, натянуть потолок, завезти мебель и можно сдавать за честные 4,5к