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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4016401740184019

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 50
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
5
знизяться в межах 10%
30%
15
знизяться на 10-25%
32%
16
знизяться на 25%-50%
20%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:расположенный среди частного сектора. Если бы эта квартирка была бы через дорогу в ЖК Щасливом, то стоила бы она 25 куе минимум
По 12 в пригороде ничего не было и нет
на счёт 12 это шутка, но в пригороде и даже в Киеве такие цены есть, цоколь без газа или ещё что-то (комнаты не в счет). Локация в частном секторе это скорее плюс. Нет напаркованных машин, окурков, мусора и других прелестей человейника.

Из минуса я вижу только канализацию септик. Локация для аренды отличная, в том районе всё есть кроме метро, но транспорта с Вишневого и Боярки много, до пл. Победы можно доехать без пересадок. Классно что стены подготовлены под обои, натянуть потолок, завезти мебель и можно сдавать за честные 4,5к
vitaliian
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