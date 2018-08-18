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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4016401740184019

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 50
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
5
знизяться в межах 10%
30%
15
знизяться на 10-25%
32%
16
знизяться на 25%-50%
20%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:расположенный среди частного сектора. Если бы эта квартирка была бы через дорогу в ЖК Щасливом, то стоила бы она 25 куе минимум
По 12 в пригороде ничего не было и нет
на счёт 12 это шутка, но в пригороде и даже в Киеве такие цены есть, цоколь без газа или ещё что-то (комнаты не в счет). Локация в частном секторе это скорее плюс. Нет напаркованных машин, окурков, мусора и других прелестей человейника.

Из минуса я вижу только канализацию септик. Локация для аренды отличная, в том районе всё есть кроме метро, но транспорта с Вишневого и Боярки много, до пл. Победы можно доехать без пересадок. Классно что стены подготовлены под обои, натянуть потолок, завезти мебель и можно сдавать за честные 4,5к
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:46

Та не, никаких многоэтажек в частном секторе. Это все минусы частинка + все минусы многоэтажки.
Если брать пригород то именно город и городскую застройку.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати не знаю как остальные гастрики, но среди проституток уже двоих которые с Турции вернулись встретил. Что им делать в Турции в закрытых отелях?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:07

  Yuri_T написав:максимка молодец, любит пинать ногами лежащих.
точно как надпись на заборе в Одессе: таки стучите громче, во дворе глухая собака.

А кто лежит-то?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:09

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Заинтересовался местностью, где можно вырыть погреб. Вопрос на вечер для Уну, как человека, хорошо знающего местный ландшафт. Что это такое?: https://www.google.com.ua/maps/place/Af ... d30.528194
https://embassy.mobytize.com/
Отмечено на гуглмэпс - я еще подумал, что за Embassy в таком месте?

Бордель, а что?

Красиво назвали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:42

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:максимка молодец, любит пинать ногами лежащих.
точно как надпись на заборе в Одессе: таки стучите громче, во дворе глухая собака.

А кто лежит-то?

обвалисты)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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