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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 25 тра, 2020 15:04
Damien написав:
расположенный среди частного сектора. Если бы эта квартирка была бы через дорогу в ЖК Щасливом, то стоила бы она 25 куе минимум
По 12 в пригороде ничего не было и нет
на счёт 12 это шутка, но в пригороде и даже в Киеве такие цены есть, цоколь без газа или ещё что-то (комнаты не в счет). Локация в частном секторе это скорее плюс. Нет напаркованных машин, окурков, мусора и других прелестей человейника.
Из минуса я вижу только канализацию септик. Локация для аренды отличная, в том районе всё есть кроме метро, но транспорта с Вишневого и Боярки много, до пл. Победы можно доехать без пересадок. Классно что стены подготовлены под обои, натянуть потолок, завезти мебель и можно сдавать за честные 4,5к
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Додано: Пон 25 тра, 2020 15:46
Та не, никаких многоэтажек в частном секторе. Это все минусы частинка + все минусы многоэтажки.
Если брать пригород то именно город и городскую застройку.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 15:48
Кстати не знаю как остальные гастрики, но среди проституток уже двоих которые с Турции вернулись встретил. Что им делать в Турции в закрытых отелях?
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Унуноктий
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:07
Yuri_T написав:
максимка молодец, любит пинать ногами лежащих.
точно как надпись на заборе в Одессе: таки стучите громче, во дворе глухая собака.
А кто лежит-то?
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:09
Унуноктий написав:
Бордель, а что?
Красиво назвали.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:42
airmax78 написав: Yuri_T написав:
максимка молодец, любит пинать ногами лежащих.
точно как надпись на заборе в Одессе: таки стучите громче, во дворе глухая собака.
А кто лежит-то?
обвалисты)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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