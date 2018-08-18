RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4017401840194020>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 50
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
5
знизяться в межах 10%
30%
15
знизяться на 10-25%
32%
16
знизяться на 25%-50%
20%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:расположенный среди частного сектора. Если бы эта квартирка была бы через дорогу в ЖК Щасливом, то стоила бы она 25 куе минимум
По 12 в пригороде ничего не было и нет
на счёт 12 это шутка, но в пригороде и даже в Киеве такие цены есть, цоколь без газа или ещё что-то (комнаты не в счет). Локация в частном секторе это скорее плюс. Нет напаркованных машин, окурков, мусора и других прелестей человейника.

Из минуса я вижу только канализацию септик. Локация для аренды отличная, в том районе всё есть кроме метро, но транспорта с Вишневого и Боярки много, до пл. Победы можно доехать без пересадок. Классно что стены подготовлены под обои, натянуть потолок, завезти мебель и можно сдавать за честные 4,5к
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3387
З нами з: 06.04.16
Подякував: 798 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:46

Та не, никаких многоэтажек в частном секторе. Это все минусы частинка + все минусы многоэтажки.
Если брать пригород то именно город и городскую застройку.
Santehnik
 
Повідомлень: 359
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати не знаю как остальные гастрики, но среди проституток уже двоих которые с Турции вернулись встретил. Что им делать в Турции в закрытых отелях?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21184
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:07

  Yuri_T написав:максимка молодец, любит пинать ногами лежащих.
точно как надпись на заборе в Одессе: таки стучите громче, во дворе глухая собака.

А кто лежит-то?
airmax78
 
Повідомлень: 34565
З нами з: 25.10.12
Подякував: 863 раз.
Подякували: 4044 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:09

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Заинтересовался местностью, где можно вырыть погреб. Вопрос на вечер для Уну, как человека, хорошо знающего местный ландшафт. Что это такое?: https://www.google.com.ua/maps/place/Af ... d30.528194
https://embassy.mobytize.com/
Отмечено на гуглмэпс - я еще подумал, что за Embassy в таком месте?

Бордель, а что?

Красиво назвали.
airmax78
 
Повідомлень: 34565
З нами з: 25.10.12
Подякував: 863 раз.
Подякували: 4044 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:42

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:максимка молодец, любит пинать ногами лежащих.
точно как надпись на заборе в Одессе: таки стучите громче, во дворе глухая собака.

А кто лежит-то?

обвалисты)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11484
З нами з: 05.06.13
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

740$/m2
25m2
18500$
3км от метро, прирооода, днепр, можно лодку завести или гидроцикл
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-od ... I4nxc.html

дизайн пола шикарный


525$/m2
кто то узнает локацию по фото? это новые теремки слева?
https://www.olx.ua/obyavlenie/gotovaya- ... I6kKC.html

483$/m2
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-me ... I1UsG.html
500м от метро пишут что дом построен, наверное врут)
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 25 тра, 2020 17:33, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3387
З нами з: 06.04.16
Подякував: 798 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:24

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/smart-na-oboynomu-IDI1BQb.html
петропавловка ракетная
встроенная ванная...
Красная цена этой квартиры 12куе
А чем собственно борщаговка лучше коломыи или черткова?

Обвал это когда понаех продав свою эврику-патриотику в Киеве не сможет купить у себя на родине ничего взамен. Вот к чему надо стремиться.

Расстояние по прямой до окружной – 600 метров, расстояние по дороге – 800 метров («Обойный Рынок»). Рядом расположен ЖК «Щасливий», озеро, школа, рынок и церковь.
Дом состоим из двух подъездов, и имеет 24 Smart квартиры, 20 квартир одноуровневых по 24 м.кв., и 4 квартиры двухуровневые по 43 м.кв., свою котельную и офисное помещение 24 м.кв. с подсобкой (склад 24 м.кв.).
Водоснабжение – артезианская скважина глубиной 150 метров с 1,5 м.куб резервной системой накопителей и станцией подкачки давления воды;
Канализация – «био септик» с 96% очисткой воды, производительностью 18-24 м.куб. в сутки с подземным дренажным полем аэрации и резервными накопительными емкостями на 25 м.куб.
Электропитание дома - 2 счетчика с выделенной мощностью по 30 кВт., в сумме 55-60 кВт.


і всього 20 куе:shock:
Я не вірю. це мабудь фейк. :shock:
ВИ щасливчик. заздрю. :oops:
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15329
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:36

  Унуноктий написав:Кстати не знаю как остальные гастрики, но среди проституток уже двоих которые с Турции вернулись встретил. Что им делать в Турции в закрытых отелях?

Уня, ти в 101-й раз пишеш про повій.
Ти або геть аморальний тип, або сутенер, якій підробляє на рекламі новобудів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21392
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 2192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:37

  vitaliian написав:740$/m2
25m2
18500$
3км от метро, прирооода, днепр, можно лодку завести или гидроцикл
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-od ... I4nxc.html

дизайн пола шикарный


525$/m2
кто то узнает локацию по фото? это новые теремки слева?
https://www.olx.ua/obyavlenie/gotovaya- ... I6kKC.html

483$/m2
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-me ... I1UsG.html
500м от метро пишут что дом построен, наверное врут)


Дорого
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15329
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4017401840194020>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1842, 1843, 1844
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18438 3013407
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 00:11
antonivs3
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13377
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 10732
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86042)
25.05.2020 18:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.