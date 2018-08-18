Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:расположенный среди частного сектора. Если бы эта квартирка была бы через дорогу в ЖК Щасливом, то стоила бы она 25 куе минимум По 12 в пригороде ничего не было и нет
на счёт 12 это шутка, но в пригороде и даже в Киеве такие цены есть, цоколь без газа или ещё что-то (комнаты не в счет). Локация в частном секторе это скорее плюс. Нет напаркованных машин, окурков, мусора и других прелестей человейника.
Из минуса я вижу только канализацию септик. Локация для аренды отличная, в том районе всё есть кроме метро, но транспорта с Вишневого и Боярки много, до пл. Победы можно доехать без пересадок. Классно что стены подготовлены под обои, натянуть потолок, завезти мебель и можно сдавать за честные 4,5к
vitaliian написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/smart-na-oboynomu-IDI1BQb.html петропавловка ракетная встроенная ванная... Красная цена этой квартиры 12куе А чем собственно борщаговка лучше коломыи или черткова?
Обвал это когда понаех продав свою эврику-патриотику в Киеве не сможет купить у себя на родине ничего взамен. Вот к чему надо стремиться.
Расстояние по прямой до окружной – 600 метров, расстояние по дороге – 800 метров («Обойный Рынок»). Рядом расположен ЖК «Щасливий», озеро, школа, рынок и церковь. Дом состоим из двух подъездов, и имеет 24 Smart квартиры, 20 квартир одноуровневых по 24 м.кв., и 4 квартиры двухуровневые по 43 м.кв., свою котельную и офисное помещение 24 м.кв. с подсобкой (склад 24 м.кв.). Водоснабжение – артезианская скважина глубиной 150 метров с 1,5 м.куб резервной системой накопителей и станцией подкачки давления воды; Канализация – «био септик» с 96% очисткой воды, производительностью 18-24 м.куб. в сутки с подземным дренажным полем аэрации и резервными накопительными емкостями на 25 м.куб. Электропитание дома - 2 счетчика с выделенной мощностью по 30 кВт., в сумме 55-60 кВт.
і всього 20 куе:shock: Я не вірю. це мабудь фейк. ВИ щасливчик. заздрю.