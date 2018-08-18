Дехто тут вважає, що низькі укро-зарплати є стимулом для інтенсивного розвитку укро-ікономіки. Ну, вважав раніше)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:37
Дехто тут вважає, що низькі укро-зарплати є стимулом для інтенсивного розвитку укро-ікономіки. Ну, вважав раніше)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:42
УКО
Нахалстрой с септиком
УКО
Рокета на старте.
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:52
Так рОкета, чи підводний човен?)))
А що у вас в Києві робиться з цінами на новобуди?
От я вчора порівнював ціни на 5 об'єктів, яких фіксанув ціни ще на початку року!
Результат за 5міс.:
Переважно, м2 ЗРІС на 2-3-4тис.грн!(і лише 1 об'єкт майже не зріс -, напевно, там ціна на наступну чергу, де тільки-но починають заливати котлован)
І розумію, що різна стадія готовності(були котловани, а тепер декілька поверхів височіє) - але, чому нема, як не падіння цін, то хоч їх "заморозка"?
- Чи то вони тільки збираються переглядати свої ціни?
(хоч декуди є якісь незначні акції/знижки - але то, мабуть, на неліквідні квартири)
Нагадаю, що я вангую/вірю в поступове просідання цін на РН(я, навіть, перекладаю свої котлетки на осінь-зиму, щоб щось смачненьке тоді вхопити)
Але, забудовники знижувати ціни не поспішають...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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