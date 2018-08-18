Больше года и первая квартира - нет этих 5+1.5(военный сбор). Теперь можно продавать.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:26
Больше года и первая квартира - нет этих 5+1.5(военный сбор). Теперь можно продавать.
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:28
Давно не було про життя Долярчика)))
І ще про те, як вплинув карантин на "котлетки" пересічних:
Беремо звичайного пересічного Долярчика і дивимось, скільки він проїв своєї скирди за 2 міс. на сім'ю з 4х чол.(2 дорослих+2 дітей)
А проїла його сім'я за 2міс. МІНІМУМ 1К долярів!
Правда жінка працювала он-лайн, а в неї зарплата АЖ 5 тис. грн на руки.
Долярчик - сидів дома - бавився з дітьми/ходив за продуктами...
Правда, Долярчику-ФОПу влада пообіцяла допомогу на дітей, то жінка Долярчика подала заявку на двох дітей, так як грошова допомога(1700-2200грн/міс) надається дідям ФОПів, які не досягли 10-річного віку.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:36
В Проекті було в незалежності від термінів володіння продаж протягом року: перша продажа -0%, друга - 5%, третя - 18%
опублікованого ще не бачив. Опублікували? і там додали володіння не менше року?
Всім процвітання!
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:43
нікуди не їздив та не вештався по повіям, не розважав себе грою з друзями у біл'ярд, сауною, та п'ятничними походами по барам. Авто покрилося пилом,не потребує обслуговування, а паливний бак зберігає досить дороге зимове паливо. Економія 300-500 у.е. на місяць\тиждень в залежності від примх ...
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:45
Подписал ещё 21. На сайте ВР есть как подписан гарантом.
Ваши проценты вроде верны. Но уточните, так как мне они не важны. Мне важно, что не надо ждать 3 года. Моему новострою 2.
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:51
Hotab
Я думав опублікували:-)
цікавий буде документ. між прийнято, підписано і опубліковано бувають сюрпризи.
Цікаво коли норми набудуть чинності.
Чекаємо.
Всім процвітання!
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:04
В пересічного Долярчика НЕ було і НЕмає автівки, тому - економлю все життя
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:06
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:07
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:23
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