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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4018401940204021>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 51
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
5
знизяться в межах 10%
29%
15
знизяться на 10-25%
33%
17
знизяться на 25%-50%
20%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:26

  Alex_V_K_79 написав:День добрый, кто-нибудь может подсказать произошли ли изменения по налогообложению при продаже квартиры, которая менее трёх лет в собственности. Или те же 7,5 % остались!?

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

Больше года и первая квартира - нет этих 5+1.5(военный сбор). Теперь можно продавать. :oops:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:28

Давно не було про життя Долярчика)))

І ще про те, як вплинув карантин на "котлетки" пересічних:

Беремо звичайного пересічного Долярчика і дивимось, скільки він проїв своєї скирди за 2 міс. на сім'ю з 4х чол.(2 дорослих+2 дітей)
А проїла його сім'я за 2міс. МІНІМУМ 1К долярів!

Правда жінка працювала он-лайн, а в неї зарплата АЖ 5 тис. грн на руки.
Долярчик - сидів дома - бавився з дітьми/ходив за продуктами...
Правда, Долярчику-ФОПу влада пообіцяла допомогу на дітей, то жінка Долярчика подала заявку на двох дітей, так як грошова допомога(1700-2200грн/міс) надається дідям ФОПів, які не досягли 10-річного віку.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:36

  Hotab написав:
  Alex_V_K_79 написав:День добрый, кто-нибудь может подсказать произошли ли изменения по налогообложению при продаже квартиры, которая менее трёх лет в собственности. Или те же 7,5 % остались!?

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

Больше года и первая квартира - нет этих 5+1.5(военный сбор). Теперь можно продавать. :oops:


В Проекті було в незалежності від термінів володіння продаж протягом року: перша продажа -0%, друга - 5%, третя - 18%
опублікованого ще не бачив. Опублікували? і там додали володіння не менше року?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:43

  Долярчик написав:Долярчик - сидів дома -

нікуди не їздив та не вештався по повіям, не розважав себе грою з друзями у біл'ярд, сауною, та п'ятничними походами по барам. Авто покрилося пилом,не потребує обслуговування, а паливний бак зберігає досить дороге зимове паливо. Економія 300-500 у.е. на місяць\тиждень в залежності від примх :)...
ukrsateks
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:45

  Первый написав:
  Hotab написав:
  Alex_V_K_79 написав:День добрый, кто-нибудь может подсказать произошли ли изменения по налогообложению при продаже квартиры, которая менее трёх лет в собственности. Или те же 7,5 % остались!?

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

Больше года и первая квартира - нет этих 5+1.5(военный сбор). Теперь можно продавать. :oops:


В Проекті було в незалежності від термінів володіння продаж протягом року: перша продажа -0%, друга - 5%, третя - 18%
опублікованого ще не бачив. Опублікували? і там додали володіння не менше року?

Подписал ещё 21. На сайте ВР есть как подписан гарантом.
Ваши проценты вроде верны. Но уточните, так как мне они не важны. Мне важно, что не надо ждать 3 года. Моему новострою 2.
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=66520
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:51

Hotab

Я думав опублікували:-)
цікавий буде документ. між прийнято, підписано і опубліковано бувають сюрпризи.
Цікаво коли норми набудуть чинності.
Чекаємо.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:04

  ukrsateks написав:
  Долярчик написав:Долярчик - сидів дома -

нікуди не їздив та не вештався по повіям, не розважав себе грою з друзями у біл'ярд, сауною, та п'ятничними походами по барам. Авто покрилося пилом,не потребує обслуговування, а паливний бак зберігає досить дороге зимове паливо. Економія 300-500 у.е. на місяць\тиждень в залежності від примх :)...

В пересічного Долярчика НЕ було і НЕмає автівки, тому - економлю все життя :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:06

  Первый написав:Hotab

Я думав опублікували:-)
цікавий буде документ. між прийнято, підписано і опубліковано бувають сюрпризи.
Цікаво коли норми набудуть чинності.
Чекаємо.

Я газет не читаю, но написано,что "чинний"))
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Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:07

  Долярчик написав:В пересічного Долярчика НЕ було і НЕмає автівки, тому - економлю все життя :mrgreen:

и кто такая повія долярчик не в курсе!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:23

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:В пересічного Долярчика НЕ було і НЕмає автівки, тому - економлю все життя :mrgreen:

и кто такая повія долярчик не в курсе!

Экономные люди стремятся это делать по любви. Если удается найти доверчивую.
Hotab
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  #<1 ... 4018401940204021>
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