Додано: Пон 25 тра, 2020 18:28

І ще про те, як вплинув карантин на "котлетки" пересічних:



Беремо звичайного пересічного Долярчика і дивимось, скільки він проїв своєї скирди за 2 міс. на сім'ю з 4х чол.(2 дорослих+2 дітей)

А проїла його сім'я за 2міс. МІНІМУМ 1К долярів!



Правда жінка працювала он-лайн, а в неї зарплата АЖ 5 тис. грн на руки.

Долярчик - сидів дома - бавився з дітьми/ходив за продуктами...

Правда, Долярчику-ФОПу влада пообіцяла допомогу на дітей, то жінка Долярчика подала заявку на двох дітей, так як грошова допомога(1700-2200грн/міс) надається дідям ФОПів, які не досягли 10-річного віку.