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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4018401940204021

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 51
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
5
знизяться в межах 10%
29%
15
знизяться на 10-25%
33%
17
знизяться на 25%-50%
20%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Экономные люди стремятся это делать по любви. Если удается найти доверчивую.
в любом случае жена обходится дороже любовницы. Долярчик ещё тот львовский буржуй.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:36

  Hotab написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:В пересічного Долярчика НЕ було і НЕмає автівки, тому - економлю все життя :mrgreen:

и кто такая повія долярчик не в курсе!

Экономные люди стремятся это делать по любви. Если удается найти доверчивую.

Ехххххх, все Ви знаєте :wink: :mrgreen: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:38

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Экономные люди стремятся это делать по любви. Если удается найти доверчивую.
в любом случае жена обходится дороже любовницы. Долярчик ещё тот львовский буржуй.

100% жінка/сім'я обходиться врази дорожче :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:40

  Долярчик написав:Правда, Долярчику-ФОПу влада пообіцяла допомогу на дітей, то жінка Долярчика подала заявку на двох дітей, так як грошова допомога(1700-2200грн/міс) надається дідям ФОПів, які не досягли 10-річного віку.

У Долярчика не будо доходу як ФОП, тому розраховує на грошову допомогу на дітей???
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