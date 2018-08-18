в любом случае жена обходится дороже любовницы. Долярчик ещё тот львовский буржуй.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:36
Ехххххх, все Ви знаєте
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:38
100% жінка/сім'я обходиться врази дорожче
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:40
У Долярчика не будо доходу як ФОП, тому розраховує на грошову допомогу на дітей???
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