в любом случае жена обходится дороже любовницы. Долярчик ещё тот львовский буржуй.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:36
Ехххххх, все Ви знаєте
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:38
100% жінка/сім'я обходиться врази дорожче
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:40
У Долярчика не будо доходу як ФОП, тому розраховує на грошову допомогу на дітей???
Додано: Пон 25 тра, 2020 20:07
Прыймачок, который постоянно живёт за счёт тёщи, или жены, или детей
Но мнит себя предпринимателем с прибылями
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 25 тра, 2020 20:10
Жінка розраховує
А мені пох! Я їй казав - хочеш, то бався тими подачами заяв - бо я не буду!
п. с.
А доходу, як у ФОПа - не було!
А як у фіз-особи, то трохи з депозитів капає
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 25 тра, 2020 20:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну скільки можна пісікотам пояснювати?
1) Слово "приймачок" НЕАКТУАЛЬНЕ вже з листопада минулого року!
2) В тещі і за її рахунок НЕ живу, так як живу у СВОЇЙ квартирі в новобудові!
3) На карантині проїдали МОЇ наскирдовані!
Ще є питання в пісікота?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 25 тра, 2020 20:43
шикарные варианты если не заманухи
прозванивали?
теперь уже верю что падение 30-50% от докарантинных цен началось
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 25 тра, 2020 20:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Очень гуд, спасибо
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Додано: Пон 25 тра, 2020 21:19
Квартирку тебе тёща купила, чтобы обеспечить жильём собственную дочь
Наскирдовать ты не мог, у тебя постоянный минус
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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