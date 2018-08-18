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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4018401940204021

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 51
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
5
знизяться в межах 10%
29%
15
знизяться на 10-25%
33%
17
знизяться на 25%-50%
20%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Экономные люди стремятся это делать по любви. Если удается найти доверчивую.
в любом случае жена обходится дороже любовницы. Долярчик ещё тот львовский буржуй.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:36

  Hotab написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:В пересічного Долярчика НЕ було і НЕмає автівки, тому - економлю все життя :mrgreen:

и кто такая повія долярчик не в курсе!

Экономные люди стремятся это делать по любви. Если удается найти доверчивую.

Ехххххх, все Ви знаєте :wink: :mrgreen: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:38

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Экономные люди стремятся это делать по любви. Если удается найти доверчивую.
в любом случае жена обходится дороже любовницы. Долярчик ещё тот львовский буржуй.

100% жінка/сім'я обходиться врази дорожче :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:40

  Долярчик написав:Правда, Долярчику-ФОПу влада пообіцяла допомогу на дітей, то жінка Долярчика подала заявку на двох дітей, так як грошова допомога(1700-2200грн/міс) надається дідям ФОПів, які не досягли 10-річного віку.

У Долярчика не будо доходу як ФОП, тому розраховує на грошову допомогу на дітей???
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:07

  _Mykola_ написав:
  Долярчик написав:Правда, Долярчику-ФОПу влада пообіцяла допомогу на дітей, то жінка Долярчика подала заявку на двох дітей, так як грошова допомога(1700-2200грн/міс) надається дідям ФОПів, які не досягли 10-річного віку.

У Долярчика не будо доходу як ФОП, тому розраховує на грошову допомогу на дітей???

Прыймачок, который постоянно живёт за счёт тёщи, или жены, или детей
Но мнит себя предпринимателем с прибылями
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:10

  _Mykola_ написав:
  Долярчик написав:Правда, Долярчику-ФОПу влада пообіцяла допомогу на дітей, то жінка Долярчика подала заявку на двох дітей, так як грошова допомога(1700-2200грн/міс) надається дідям ФОПів, які не досягли 10-річного віку.

У Долярчика не будо доходу як ФОП, тому розраховує на грошову допомогу на дітей???

Жінка розраховує :mrgreen:
А мені пох! Я їй казав - хочеш, то бався тими подачами заяв - бо я не буду! 8)

п. с.
А доходу, як у ФОПа - не було!
А як у фіз-особи, то трохи з депозитів капає :wink: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Прыймачок, который постоянно живёт за счёт тёщи, или жены, или детей
Но мнит себя предпринимателем с прибылями

Ну скільки можна пісікотам пояснювати? :D
1) Слово "приймачок" НЕАКТУАЛЬНЕ вже з листопада минулого року!
2) В тещі і за її рахунок НЕ живу, так як живу у СВОЇЙ квартирі в новобудові!
3) На карантині проїдали МОЇ наскирдовані!

Ще є питання в пісікота? :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:43

  vitaliian написав:740$/m2
25m2
18500$
3км от метро, прирооода, днепр, можно лодку завести или гидроцикл
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-od ... I4nxc.html

дизайн пола шикарный


525$/m2
кто то узнает локацию по фото? это новые теремки слева?
https://www.olx.ua/obyavlenie/gotovaya- ... I6kKC.html

483$/m2
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-me ... I1UsG.html
500м от метро пишут что дом построен, наверное врут)

шикарные варианты если не заманухи
прозванивали?
теперь уже верю что падение 30-50% от докарантинных цен началось
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:
  Alex_V_K_79 написав:День добрый, кто-нибудь может подсказать произошли ли изменения по налогообложению при продаже квартиры, которая менее трёх лет в собственности. Или те же 7,5 % остались!?

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

Больше года и первая квартира - нет этих 5+1.5(военный сбор). Теперь можно продавать. :oops:
Очень гуд, спасибо

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:19

  Долярчик написав:
  pesikot написав:Прыймачок, который постоянно живёт за счёт тёщи, или жены, или детей
Но мнит себя предпринимателем с прибылями

Ну скільки можна пісікотам пояснювати? :D
1) Слово "приймачок" НЕАКТУАЛЬНЕ вже з листопада минулого року!
2) В тещі і за її рахунок НЕ живу, так як живу у СВОЇЙ квартирі в новобудові!
3) На карантині проїдали МОЇ наскирдовані!

Ще є питання в пісікота? :mrgreen: :lol:

Квартирку тебе тёща купила, чтобы обеспечить жильём собственную дочь
Наскирдовать ты не мог, у тебя постоянный минус
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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