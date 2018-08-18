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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:56
investorkiev написав:
... А представь как мне тяжело. Я даже никому из родичей\друзей\знакомых не говорю, что я лендлорд. Только пару коллег-лендлордов-оптовиков знают чем я занимаюсь на самом деле. А всем говорю что я пишу статьи для иностранных журналов (подробностей к счастью никто не спрашивал еще).
А кому сейчас легко? Вы там держитесь!
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Додано: Пон 25 тра, 2020 22:18
Vlad442 написав: Trast написав:
А що будете робити, бо я вже мав таку ситуацію і маю і зараз, коли із 8 ваших квартир, які вже є у вашої властності , 2 тільки здалися і вже сосуть комуналь, в 2-х тільки ремонт закінчився, але будинок ще заселився на третину, і ремонти йдуть з наслідками гулу перфоратору, тому арендарі не хочуть там поки, що жити на час Карантину, або хочуть, сплачуя мізер, 2 квартира на простої-не здалася, бо нема клієнтів і тільки 3 здаються, але з 4% річним профітом, що будете робити?
Я з такою ситуацією в житті зустрічався не одноразово, досвід навчив що робити, а яке буде ваше рішення?
Что вы будете делать, если у вас 6 маршруток (какие-то стоят в гараже, какие-то на обслуживании, какие-то на маршруте) и еще 2 закуплены. Одну автосалон привезет через неделю, на второй вы едете и салона. Что делать? Автобус едет, бензин палит, а дохода не приносит. Может стать на обочине, быстренько с телефона дать объявление на ОЛХ, все продать и купить поросят на выращивание?
Когда вы инвестировали, выбирали направление деятельности, у вас был бизнес-план. Который должен был оставлять некоторый запас прочности на форсмажоры. Теперь нужно просто ему следовать. Где-то считать прибыли, где-то фиксировать убытки.
По поводу вакантных квартир. Нужно считать, смотреть на локацию и уровень ремонта. Если худший вариант - дорогие квартиры с дорогим ремонтом, может и стоит их оставить в простое до сентября, хотя не факт. В остальных случаях я сдавал бы по чем дают. Фиксировал бы срок на 3-6 месяцев, брал бы большой залог, тщательно выбирал арендаторов. Даже небольшой доход лучше, чем ничего. Нормальный арендатор не так сильно изнашивает квартиру, как боятся. Шумный новострой для человека, который приходит домой только ночевать, это не проблема.
Если средний сегмент или эконом, то тут нет сомнений. Рынок живой. Есть рыночная цена, нравится она вам или нет. В любом случае выход из недвижимости временно закрыт - не думаю, что сейчас можно что-то продать по реальной цене.
Не хочу вас ображати, бо розумію про що ви кажете, але ващі слова більш схожі на слова теоретіка.
Не ображайтесь, будь ласка, але те, що тільки здано забудовниками,там треба ще ремонт робити-вкладати грощі, щоб довести до стану для ренти, як ви це здасте?
Те що добудувалося, але в експлуатацію не війшло, бо ГАСК ліквідували , а нового органу ще нема.
Те що в Польщі, то там теж саме, окремв ГАСКу.
Всі розуміли, що буде криза і я перший вам тут про це казав, але хто знав, щр ще й кордони перекриють, як це можна було планувати?
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Додано: Пон 25 тра, 2020 22:23
На самом деле Долярчик - это пример успешного пересичного гражданина.
Есть такая категория людей, которая вечно бежит за идеалом, из-за чего теряет момент и возможность зайти хоть куда-то.
Я вот прямо сейчас общаюсь с человеком с обл. центра, пытаюсь его склонить войти в киевский бетон. Не для инвестиции, а что бы он переехал сюда в Киев.
Так вот он ворчит, тот объект мол стена 25 этажная без двора, тот объект от метро далеко, тот объект мол двора нет, в том машины напаркованы будут и прохода не будет, в том архитектура убогая, тот в чигирях и т д.
Я говорю, блин, купи хоть ДБК хоть Атлант хоть что-то самое дешевое, пофиг, будешь жить тут в Киеве и дальше уже двигаться дальше, продашь потом и купишь лучше. Нет, хочет идеальный жк.
Говорю ну ок, хочешь идеал давай тогда в КАН зайдем, на 7 лет рассрочку дадут без вопросов и будет идеал. Тоже не хочет - не хочет долгов.
И всё. А предложения тают на глазах, объекты достраиваются, на последние очереди лупят конские ценники, новые не появляются. Вот так можно доожидаться идеального комплекса что не будет вообще никакого. И вот таких людей - немеряно.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 22:25
Trast написав:
Не хочу вас ображати, бо розумію про що ви кажете, але ващі слова більш схожі на слова теоретіка.
Не ображайтесь, будь ласка, але те, що тільки здано забудовниками,там треба ще ремонт робити-вкладати грощі, щоб довести до стану для ренти, як ви це здасте?
У вас вакантные 3 готовые квартиры с ремонтом, а вы спрашиваете на форуме, что делать. Сдавать и начинать получать аренду, разумеется, а не раздумывать "кто же заедет в карантин в новострой с перфораторами", "не сдалась по желаемой цене".
Недвижимость под аренду это не маршрутка, у которой есть себестоимость километра и которой при низкой цене лучше стоять, чем ехать. Тут простой это чистые убытки. Сдавайте аккуратным жильцам временно хоть за коммуналку.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 22:37
Самое смешное, что 6ти месячный новострой (с перфораторами) сдается легче и быстрее, чем 6летний обжитый комплекс.
Может срабатывает эффект новизны, «первой сдачи», или люди идут на рекламу. Рекламируется сейчас Файна таун - и арендатор туда прет. А Комфорт таун перестали рекламировать, и народ про это забывает.
Некоторые потом раскаиваются и сьезжают, не выдерживая перфораторов, но 70-80% останется.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 22:43
investorkiev написав:
Самое смешное, что 6ти месячный новострой (с перфораторами) сдается легче и быстрее, чем 6летний обжитый комплекс.
Может срабатывает эффект новизны, «первой сдачи», или люди идут на рекламу. Рекламируется сейчас Файна таун - и арендатор туда прет. А Комфорт таун перестали рекламировать, и народ про это забывает.
Некоторые потом раскаиваются и сьезжают, не выдерживая перфораторов, но 70-80% останется.
Арендаторы тянутся к только что сданным новостроям потому что хотят натренировать себя, подготовить к покупке собственного на этапе строительства. Привыкнуть спать под перфоратор и миксер, ходить по коридору между горами строительного мусора и т.д.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 22:49
investorkiev написав:
Самое смешное, что 6ти месячный новострой (с перфораторами) сдается легче и быстрее, чем 6летний обжитый комплекс.
Цены всегда растут на ожиданиях. Потом когда ожидания сбылись - всё. Ждать нечего, нет интереса, нет хайпа... начинается медленная стагнация
От КТ были ожидания, ожидания первого "города в городе", ожидания крутого комплекса.
После того как он достроился, началась Республика и Файна в которых учтены все косяки КТ. Они уничтожили КТ полностью и теперь он на их фоне смотрится как старый неликвид.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 22:53
Vlad442 написав: Trast написав:
Не хочу вас ображати, бо розумію про що ви кажете, але ващі слова більш схожі на слова теоретіка.
Не ображайтесь, будь ласка, але те, що тільки здано забудовниками,там треба ще ремонт робити-вкладати грощі, щоб довести до стану для ренти, як ви це здасте?
У вас вакантные 3 готовые квартиры с ремонтом, а вы спрашиваете на форуме, что делать. Сдавать и начинать получать аренду, разумеется, а не раздумывать "кто же заедет в карантин в новострой с перфораторами", "не сдалась по желаемой цене".
Недвижимость под аренду это не маршрутка, у которой есть себестоимость километра и которой при низкой цене лучше стоять, чем ехать. Тут простой это чистые убытки. Сдавайте аккуратным жильцам временно хоть за коммуналку.
Ті квартири у Польщі, там є квартиранти, але все на чесному слові, бо я тут зараз, а не там.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 22:54
КАНу удалось создать себе постоянных клиентов. Те кто купил в КТ теперь мечтают купить в ФТ (или покупают). Кто купил в ЦП и Тетрисе - хотят переехать в Тетрис 2. Тарян пытается делать то же самое, но с Джеком промашка вышла - Джек намного хуже чем РТ получился. Попытка №2 - ТТ.
А Сага своих инвесторов берет измором - когда уже дождались квартиру - то им вообще больше ничего не хочется.
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