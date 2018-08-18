Vlad442 написав:

Trast написав: А що будете робити, бо я вже мав таку ситуацію і маю і зараз, коли із 8 ваших квартир, які вже є у вашої властності , 2 тільки здалися і вже сосуть комуналь, в 2-х тільки ремонт закінчився, але будинок ще заселився на третину, і ремонти йдуть з наслідками гулу перфоратору, тому арендарі не хочуть там поки, що жити на час Карантину, або хочуть, сплачуя мізер, 2 квартира на простої-не здалася, бо нема клієнтів і тільки 3 здаються, але з 4% річним профітом, що будете робити?

Я з такою ситуацією в житті зустрічався не одноразово, досвід навчив що робити, а яке буде ваше рішення? А що будете робити, бо я вже мав таку ситуацію і маю і зараз, коли із 8 ваших квартир, які вже є у вашої властності , 2 тільки здалися і вже сосуть комуналь, в 2-х тільки ремонт закінчився, але будинок ще заселився на третину, і ремонти йдуть з наслідками гулу перфоратору, тому арендарі не хочуть там поки, що жити на час Карантину, або хочуть, сплачуя мізер, 2 квартира на простої-не здалася, бо нема клієнтів і тільки 3 здаються, але з 4% річним профітом, що будете робити?Я з такою ситуацією в житті зустрічався не одноразово, досвід навчив що робити, а яке буде ваше рішення?

Что вы будете делать, если у вас 6 маршруток (какие-то стоят в гараже, какие-то на обслуживании, какие-то на маршруте) и еще 2 закуплены. Одну автосалон привезет через неделю, на второй вы едете и салона. Что делать? Автобус едет, бензин палит, а дохода не приносит. Может стать на обочине, быстренько с телефона дать объявление на ОЛХ, все продать и купить поросят на выращивание?Когда вы инвестировали, выбирали направление деятельности, у вас был бизнес-план. Который должен был оставлять некоторый запас прочности на форсмажоры. Теперь нужно просто ему следовать. Где-то считать прибыли, где-то фиксировать убытки.По поводу вакантных квартир. Нужно считать, смотреть на локацию и уровень ремонта. Если худший вариант - дорогие квартиры с дорогим ремонтом, может и стоит их оставить в простое до сентября, хотя не факт. В остальных случаях я сдавал бы по чем дают. Фиксировал бы срок на 3-6 месяцев, брал бы большой залог, тщательно выбирал арендаторов. Даже небольшой доход лучше, чем ничего. Нормальный арендатор не так сильно изнашивает квартиру, как боятся. Шумный новострой для человека, который приходит домой только ночевать, это не проблема.Если средний сегмент или эконом, то тут нет сомнений. Рынок живой. Есть рыночная цена, нравится она вам или нет. В любом случае выход из недвижимости временно закрыт - не думаю, что сейчас можно что-то продать по реальной цене.