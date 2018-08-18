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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4019402040214022

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 51
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
5
знизяться в межах 10%
29%
15
знизяться на 10-25%
33%
17
знизяться на 25%-50%
20%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Trast написав:Ті квартири у Польщі, там є квартиранти, але все на чесному слові, бо я тут зараз, а не там.

В условиях задачи изначально этого не было.
Если у вас нет возможности сесть на машину и приехать в Польшу, нет человека, которому вы можете выписать доверенность и отправить по почте, то ждите, пока снимут карантин. Вам не повезло, но инвестируя в другой стране нужно понимать, что может быть всякое. Недвижимость в своем городе это самый простой уровень, недвижимость в другом уже сложней, недвижимость в другой стране - я никогда не рассматривал такой вариант, потому что не представлял, как эффективно могу ее администрировать. Местная специфика решения вопросов, налоги, договора.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 23:13

Бетон еще держится на инерции открытых проектов и ажиотажном потребительском спросе февраля и 1-й половины марта, но направление движения очевидно. Вангую, что во 2-м квартале инвестиции в строительство обвалятся более, чем вдвое

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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 23:46

  airmax78 написав:КАНу удалось создать себе постоянных клиентов. Те кто купил в КТ теперь мечтают купить в ФТ (или покупают). Кто купил в ЦП и Тетрисе - хотят переехать в Тетрис 2. Тарян пытается делать то же самое, но с Джеком промашка вышла - Джек намного хуже чем РТ получился. Попытка №2 - ТТ.
А Сага своих инвесторов берет измором - когда уже дождались квартиру - то им вообще больше ничего не хочется.


А чем Джек Хауз плох? Ни разу там не был..
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 23:52

  Vlad442 написав:
  Trast написав:Ті квартири у Польщі, там є квартиранти, але все на чесному слові, бо я тут зараз, а не там.

В условиях задачи изначально этого не было.
Если у вас нет возможности сесть на машину и приехать в Польшу, нет человека, которому вы можете выписать доверенность и отправить по почте, то ждите, пока снимут карантин. Вам не повезло, но инвестируя в другой стране нужно понимать, что может быть всякое. Недвижимость в своем городе это самый простой уровень, недвижимость в другом уже сложней, недвижимость в другой стране - я никогда не рассматривал такой вариант, потому что не представлял, как эффективно могу ее администрировать. Местная специфика решения вопросов, налоги, договора.



В другой стране я бы покупал коммерческую, стрит ритейл. Желательно с сетевым арендатором.

Договора стабильные, на 5+ лет, никаких вопросов с ремонтами - у сетевиков свои отделы эксплуатации.

В принципе, если всегда держать цену чуть ниже рынка, то можно добиться того же эффекта с квартирой: квартирант будет держаться зубами за квартиру, сам делая ремонты, а если по каким то обстоятельствам сьедет - то передаст квартиру «по наследству» своим друзьям или коллегам, такие случаи мне известны.

Трасту просто не повезло: квартиры в Польще куплены недавно и еще не наработаны постоянные клиенты. Увы, этот карантин это форсмажор в чистом виде.

Но он же не вечен, не вижу трагедии- нужно просто подождать когда откроются границы. Ну и на будущее - искать доверенное лицо в Польще по месту нахождения квартир.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 23:54

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:КАНу удалось создать себе постоянных клиентов. Те кто купил в КТ теперь мечтают купить в ФТ (или покупают). Кто купил в ЦП и Тетрисе - хотят переехать в Тетрис 2. Тарян пытается делать то же самое, но с Джеком промашка вышла - Джек намного хуже чем РТ получился. Попытка №2 - ТТ.
А Сага своих инвесторов берет измором - когда уже дождались квартиру - то им вообще больше ничего не хочется.


А чем Джек Хауз плох? Ни разу там не был..

Там как-то все хуже сделано. Ниже качеством. И на крыше мне там понравилось гораздо меньше чем в РТ. Бассейн там это вообще ни о чем. Ну и то как они его втулили - это уже неоднократно обсуждали. Ожидание лифта - это отдельная история. Короче, у Таряна, пока, их лучший дом - это РТ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 00:22

  zРадио написав:Бетон еще держится на инерции открытых проектов и ажиотажном потребительском спросе февраля и 1-й половины марта, но направление движения очевидно. Вангую, что во 2-м квартале инвестиции в строительство обвалятся более, чем вдвое

Зображення


https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7109597/
Єврокомісія очікує рекордного зниження ВВП єврозони у 2020 році на 7,75%

Думаю осенью будет обвал.
Да и Максик-индикатор не подкачал. Все сходиться.
Покупаем доски и готовимся к забитию окон. Зображення
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 00:24

  Хомякоид написав:
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7109597/
Єврокомісія очікує рекордного зниження ВВП єврозони у 2020 році на 7,75%

Думаю осенью будет обвал.
Да и Максик-индикатор не подкачал. Все сходиться.
Покупаем доски и готовимся к забитию окон. https://hostingkartinok.com/show-image. ... e7d5c377bf

Фото надеюсь из Баварии, которая находится в Еврозоне - месте рекордного сокращение ВВП?
investorkiev
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  #<1 ... 4019402040214022
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