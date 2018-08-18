Додано: Пон 25 тра, 2020 23:52

Vlad442 написав: Trast написав: Ті квартири у Польщі, там є квартиранти, але все на чесному слові, бо я тут зараз, а не там. Ті квартири у Польщі, там є квартиранти, але все на чесному слові, бо я тут зараз, а не там.

В условиях задачи изначально этого не было.

Если у вас нет возможности сесть на машину и приехать в Польшу, нет человека, которому вы можете выписать доверенность и отправить по почте, то ждите, пока снимут карантин. Вам не повезло, но инвестируя в другой стране нужно понимать, что может быть всякое. Недвижимость в своем городе это самый простой уровень, недвижимость в другом уже сложней, недвижимость в другой стране - я никогда не рассматривал такой вариант, потому что не представлял, как эффективно могу ее администрировать. Местная специфика решения вопросов, налоги, договора. В условиях задачи изначально этого не было.Если у вас нет возможности сесть на машину и приехать в Польшу, нет человека, которому вы можете выписать доверенность и отправить по почте, то ждите, пока снимут карантин. Вам не повезло, но инвестируя в другой стране нужно понимать, что может быть всякое. Недвижимость в своем городе это самый простой уровень, недвижимость в другом уже сложней, недвижимость в другой стране - я никогда не рассматривал такой вариант, потому что не представлял, как эффективно могу ее администрировать. Местная специфика решения вопросов, налоги, договора.

В другой стране я бы покупал коммерческую, стрит ритейл. Желательно с сетевым арендатором.Договора стабильные, на 5+ лет, никаких вопросов с ремонтами - у сетевиков свои отделы эксплуатации.В принципе, если всегда держать цену чуть ниже рынка, то можно добиться того же эффекта с квартирой: квартирант будет держаться зубами за квартиру, сам делая ремонты, а если по каким то обстоятельствам сьедет - то передаст квартиру «по наследству» своим друзьям или коллегам, такие случаи мне известны.Трасту просто не повезло: квартиры в Польще куплены недавно и еще не наработаны постоянные клиенты. Увы, этот карантин это форсмажор в чистом виде.Но он же не вечен, не вижу трагедии- нужно просто подождать когда откроются границы. Ну и на будущее - искать доверенное лицо в Польще по месту нахождения квартир.