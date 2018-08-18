Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Trast написав:Ті квартири у Польщі, там є квартиранти, але все на чесному слові, бо я тут зараз, а не там.
В условиях задачи изначально этого не было. Если у вас нет возможности сесть на машину и приехать в Польшу, нет человека, которому вы можете выписать доверенность и отправить по почте, то ждите, пока снимут карантин. Вам не повезло, но инвестируя в другой стране нужно понимать, что может быть всякое. Недвижимость в своем городе это самый простой уровень, недвижимость в другом уже сложней, недвижимость в другой стране - я никогда не рассматривал такой вариант, потому что не представлял, как эффективно могу ее администрировать. Местная специфика решения вопросов, налоги, договора.
Бетон еще держится на инерции открытых проектов и ажиотажном потребительском спросе февраля и 1-й половины марта, но направление движения очевидно. Вангую, что во 2-м квартале инвестиции в строительство обвалятся более, чем вдвое
airmax78 написав:КАНу удалось создать себе постоянных клиентов. Те кто купил в КТ теперь мечтают купить в ФТ (или покупают). Кто купил в ЦП и Тетрисе - хотят переехать в Тетрис 2. Тарян пытается делать то же самое, но с Джеком промашка вышла - Джек намного хуже чем РТ получился. Попытка №2 - ТТ. А Сага своих инвесторов берет измором - когда уже дождались квартиру - то им вообще больше ничего не хочется.
Trast написав:Ті квартири у Польщі, там є квартиранти, але все на чесному слові, бо я тут зараз, а не там.
В условиях задачи изначально этого не было. Если у вас нет возможности сесть на машину и приехать в Польшу, нет человека, которому вы можете выписать доверенность и отправить по почте, то ждите, пока снимут карантин. Вам не повезло, но инвестируя в другой стране нужно понимать, что может быть всякое. Недвижимость в своем городе это самый простой уровень, недвижимость в другом уже сложней, недвижимость в другой стране - я никогда не рассматривал такой вариант, потому что не представлял, как эффективно могу ее администрировать. Местная специфика решения вопросов, налоги, договора.
В другой стране я бы покупал коммерческую, стрит ритейл. Желательно с сетевым арендатором.
Договора стабильные, на 5+ лет, никаких вопросов с ремонтами - у сетевиков свои отделы эксплуатации.
В принципе, если всегда держать цену чуть ниже рынка, то можно добиться того же эффекта с квартирой: квартирант будет держаться зубами за квартиру, сам делая ремонты, а если по каким то обстоятельствам сьедет - то передаст квартиру «по наследству» своим друзьям или коллегам, такие случаи мне известны.
Трасту просто не повезло: квартиры в Польще куплены недавно и еще не наработаны постоянные клиенты. Увы, этот карантин это форсмажор в чистом виде.
Но он же не вечен, не вижу трагедии- нужно просто подождать когда откроются границы. Ну и на будущее - искать доверенное лицо в Польще по месту нахождения квартир.
airmax78 написав:КАНу удалось создать себе постоянных клиентов. Те кто купил в КТ теперь мечтают купить в ФТ (или покупают). Кто купил в ЦП и Тетрисе - хотят переехать в Тетрис 2. Тарян пытается делать то же самое, но с Джеком промашка вышла - Джек намного хуже чем РТ получился. Попытка №2 - ТТ. А Сага своих инвесторов берет измором - когда уже дождались квартиру - то им вообще больше ничего не хочется.
А чем Джек Хауз плох? Ни разу там не был..
Там как-то все хуже сделано. Ниже качеством. И на крыше мне там понравилось гораздо меньше чем в РТ. Бассейн там это вообще ни о чем. Ну и то как они его втулили - это уже неоднократно обсуждали. Ожидание лифта - это отдельная история. Короче, у Таряна, пока, их лучший дом - это РТ.
zРадио написав:Бетон еще держится на инерции открытых проектов и ажиотажном потребительском спросе февраля и 1-й половины марта, но направление движения очевидно. Вангую, что во 2-м квартале инвестиции в строительство обвалятся более, чем вдвое
Думаю осенью будет обвал. Да и Максик-индикатор не подкачал. Все сходиться. Покупаем доски и готовимся к забитию окон.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )