Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:А що у вас в Києві робиться з цінами на новобуди?
От я вчора порівнював ціни на 5 об'єктів, яких фіксанув ціни ще на початку року!
Результат за 5міс.: Переважно, м2 ЗРІС на 2-3-4тис.грн!(і лише 1 об'єкт майже не зріс -, напевно, там ціна на наступну чергу, де тільки-но починають заливати котлован)
І розумію, що різна стадія готовності(були котловани, а тепер декілька поверхів височіє) - але, чому нема, як не падіння цін, то хоч їх "заморозка"? - Чи то вони тільки збираються переглядати свої ціни? (хоч декуди є якісь незначні акції/знижки - але то, мабуть, на неліквідні квартири)
Нагадаю, що я вангую/вірю в поступове просідання цін на РН(я, навіть, перекладаю свої котлетки на осінь-зиму, щоб щось смачненьке тоді вхопити)
Але, забудовники знижувати ціни не поспішають...
Вчора, то життя Долярчика розклали по поличках А оцей ДОРОЖАЙ прокоментувати - ніхто не взявся!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!