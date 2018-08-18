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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 тра, 2020 10:18
Frant написав:
проте може хто має свіжі думки?
индусы, сирийцы и бангладешцы понаедут.
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vitaliian
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:22
vitaliian написав: Frant написав:
проте може хто має свіжі думки?
индусы, сирийцы и бангладешцы понаедут.
Им холодно в Киеве.Разве что Херсон.
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Hotab
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:27
Trast написав:Ті квартири у Польщі
, там є квартиранти, але все на чесному слові
, бо я тут зараз, а не там.
Я наводив порівняння Польщі і інших нормальних країн. Так ось, у нормальних країнах завжди є упр.компанія, і там все не на чесному слові, а на букві закону.
Це так, нагадую просто...
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:27
vitaliian написав: Frant написав:
проте може хто має свіжі думки?
индусы, сирийцы и бангладешцы понаедут.
Куй там. Зарплати в Україні надто малі, і працювати треба.
Є Німечина, Франція - там чорній і жовтій публіці можна байдикувати на соціалку кілька років, тому що "пригнічені, гнані та голодні".
Hotab написав:
Им холодно в Киеве.Разве что Херсон.
Якщо В Херсоні будуть київські ЗП - тоді індуси і сірійці туди поїдуть.
Поки що цього не видно))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:30
investorkiev написав:
В другой стране я бы покупал коммерческую, стрит ритейл. Желательно с сетевым арендатором.
Договора стабильные, на 5+ лет, никаких вопросов с ремонтами - у сетевиков свои отделы эксплуатации.
Британський стріт рітейл післав лендлордів на йюх
Певен, що так само зробили ще багато де по світу. Тому "круші" наше все
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:33
change_pm написав:
Тому "круші" наше все
все-все)))
Круші вже в прольоті, і пан Акурт те знає. 4% валютних річних - в кращому випадку. Доки квартиранти не втекли в Польщу чи Францію-Німеччину
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 26 тра, 2020 10:42, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:34
Frant написав:
Куй там. Зарплати в Україні надто малі, і працювати треба.
Є Німечина, Франція - там чорній і жовтій публіці можна байдикувати на соціалку кілька років, тому що "пригнічені, гнані та голодні".
Ти не правий
Жовта публіка готова працювати за 200 баксів в місяць, квиток додому один раз в 2 роки і харчування + безкоштовну медицину, як в "аравіях".
Тільки попит на КРЖН вони ніякий не створять, бо будуть жити по 10 чоловік в хостелах. В принципі, коли олехатори дозріють, то робочий варіант для деяких виробництв.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:42
change_pm написав:
В принципі, коли олехатори дозріють, то робочий варіант для деяких виробництв.
Я впевнений, що олігархи ніколи не дозріють))) Надто повільні, надто промосковські і нездатні організувати щось складніше, ніж вивіз ліса, залізної руди, пшениці чи працездатних робочих рук. 29 років чітко це показали.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:44
Frant написав:
Куй там. Зарплати в Україні надто малі, і працювати треба.
значит будет здесь необитаемая территория.
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vitaliian
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:45
change_pm написав:
Тільки попит на КРЖН вони ніякий не створять, бо будуть жити по 10 чоловік в хостелах. В принципі, коли олехатори дозріють, то робочий варіант для деяких виробництв.
Подівиться як роблять з Маріуполя місто-сад і зрозумієте чому таке не прокатить.
На заводах дуже добре працює сарафанне радіо і інформація про те як воно "там" вже давно поширилась серед робочго класу.
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