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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4021402240234024>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 53
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
6
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
32%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:проте може хто має свіжі думки?
индусы, сирийцы и бангладешцы понаедут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:22

  vitaliian написав:
  Frant написав:проте може хто має свіжі думки?
индусы, сирийцы и бангладешцы понаедут.

Им холодно в Киеве.Разве что Херсон. :)
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:27

  Trast написав:Ті квартири у Польщі, там є квартиранти, але все на чесному слові, бо я тут зараз, а не там.

Я наводив порівняння Польщі і інших нормальних країн. Так ось, у нормальних країнах завжди є упр.компанія, і там все не на чесному слові, а на букві закону.

Це так, нагадую просто...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:27

  vitaliian написав:
  Frant написав:проте може хто має свіжі думки?
индусы, сирийцы и бангладешцы понаедут.


Куй там. Зарплати в Україні надто малі, і працювати треба.
Є Німечина, Франція - там чорній і жовтій публіці можна байдикувати на соціалку кілька років, тому що "пригнічені, гнані та голодні".

  Hotab написав:Им холодно в Киеве.Разве что Херсон.

Якщо В Херсоні будуть київські ЗП - тоді індуси і сірійці туди поїдуть.
Поки що цього не видно)))) :cry:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:30

  investorkiev написав:В другой стране я бы покупал коммерческую, стрит ритейл. Желательно с сетевым арендатором.

Договора стабильные, на 5+ лет, никаких вопросов с ремонтами - у сетевиков свои отделы эксплуатации.

Британський стріт рітейл післав лендлордів на йюх :lol:
Певен, що так само зробили ще багато де по світу. Тому "круші" наше все :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:33

  change_pm написав:Тому "круші" наше все
все-все)))
Круші вже в прольоті, і пан Акурт те знає. 4% валютних річних - в кращому випадку. Доки квартиранти не втекли в Польщу чи Францію-Німеччину
Востаннє редагувалось Frant в Вів 26 тра, 2020 10:42, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:34

  Frant написав:Куй там. Зарплати в Україні надто малі, і працювати треба.
Є Німечина, Франція - там чорній і жовтій публіці можна байдикувати на соціалку кілька років, тому що "пригнічені, гнані та голодні".

Ти не правий :!: Жовта публіка готова працювати за 200 баксів в місяць, квиток додому один раз в 2 роки і харчування + безкоштовну медицину, як в "аравіях".

Тільки попит на КРЖН вони ніякий не створять, бо будуть жити по 10 чоловік в хостелах. В принципі, коли олехатори дозріють, то робочий варіант для деяких виробництв.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:42

  change_pm написав:В принципі, коли олехатори дозріють, то робочий варіант для деяких виробництв.
Я впевнений, що олігархи ніколи не дозріють))) Надто повільні, надто промосковські і нездатні організувати щось складніше, ніж вивіз ліса, залізної руди, пшениці чи працездатних робочих рук. 29 років чітко це показали.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Куй там. Зарплати в Україні надто малі, і працювати треба.
значит будет здесь необитаемая территория.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Тільки попит на КРЖН вони ніякий не створять, бо будуть жити по 10 чоловік в хостелах. В принципі, коли олехатори дозріють, то робочий варіант для деяких виробництв.

Подівиться як роблять з Маріуполя місто-сад і зрозумієте чому таке не прокатить.
На заводах дуже добре працює сарафанне радіо і інформація про те як воно "там" вже давно поширилась серед робочго класу.
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