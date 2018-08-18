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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 тра, 2020 10:51
vitaliian написав: Frant написав:
Куй там. Зарплати в Україні надто малі, і працювати треба.
значит будет здесь необитаемая территория.
Та я вас умоляю ... Купа країн з більшими набагато територіями і меншим населенням .
Латинська Америка , Африка ...
Чого всі на Європу дивляться ?
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:54
Puente написав: vitaliian написав: Frant написав:
Куй там. Зарплати в Україні надто малі, і працювати треба.
значит будет здесь необитаемая территория.
Та я вас умоляю ... Купа країн з більшими набагато територіями і меншим населенням .
Латинська Америка , Африка ...
Чого всі на Європу дивляться ?
Канада...
• Перепись (2016) 35 151 728 чел.
• Плотность 3,76 чел./км² (186-я)
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:59
vitaliian написав: Frant написав:
Куй там. Зарплати в Україні надто малі, і працювати треба.
значит будет здесь необитаемая территория.
Хороший климат, плодородная земля, вода в достаточном количестве, отсутствие цунами, торнадо, ураганов, землетрясений. В самом деле думаете, что здесь будет необитаемая территория?
Единственная проблема: высокая концентрация коррупционеров и далпайопав. Да, проблема не менее серьезная, чем эпидемия чумы или землетрясение в 12 баллов. Но я верю, что нас рано или поздно завоюют умные ануннаки и стерилизуют далпайопав, а коррупционеров пустят на биогаз.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 26 тра, 2020 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:01
vitaliian написав:
Та я вас умоляю ... Купа країн з більшими набагато територіями і меншим населенням .
Латинська Америка , Африка ...
Чого всі на Європу дивляться ?
Канада...
• Перепись (2016) 35 151 728 чел.
• Плотность 3,76 чел./км² (186-я)[/quote]
Ну - Канада чи Австралія не підходять в принципі для зразка ... Де вони - і де ми ...
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:05
airmax78 написав:
Хороший климат, плодородная земля, вода в достаточном количестве, отсутствие цунами, торнадо, ураганов, землетрясений. В самом деле думаете, что здесь будет необитаемая территория?
убыль населения усиливается а желающих переехать в Украину я не наблюдаю. Возьмите юг Одесской области, хороший климат (почти Крым), есть пресная вода, рядом море, граница, судоходный Дунай, заповедники, а толку, Там что население есть?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 26 тра, 2020 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:05
airmax78 написав:
Но я верю, что нас рано или поздно завоюют умные ануннаки и стерилизуют далпайопав, а коррупционеров пустят на биогаз.
Складається враження - що це реально єдина надія . Але важко знайти зараз нормального колонізатора ...
Були ж такі анекдоти - оголосити війну комусь , а потім здатися ...
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:06
Puente написав: vitaliian написав: Frant написав:
Куй там. Зарплати в Україні надто малі, і працювати треба.
значит будет здесь необитаемая территория.
Та я вас умоляю ... Купа країн з більшими набагато територіями і меншим населенням .
Латинська Америка , Африка ...
Чого всі на Європу дивляться ?
Ха-ха!
У тих країн немає під боком агресивного сусіда по йменню Московія, яка має територіальні претензії до всіх країн, які раніше входили в СРСР.
Тому - тут ситуація гірша. І суттєво гірша.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:06
vitaliian написав: airmax78 написав:
Хороший климат, плодородная земля, вода в достаточном количестве, отсутствие цунами, торнадо, ураганов, землетрясений. В самом деле думаете, что здесь будет необитаемая территория?
убыль населения усиливается а желающих переехать в Украину я не наблюдаю. Возьмите юг Одесской области, хороший климат, есть пресная вода, рядом море а толку, Там что население есть?
Вільну територію - і греки припливуть знову ...
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:08
vitaliian написав: airmax78 написав:
Хороший климат, плодородная земля, вода в достаточном количестве, отсутствие цунами, торнадо, ураганов, землетрясений. В самом деле думаете, что здесь будет необитаемая территория?
убыль населения усиливается а желающих переехать в Украину я не наблюдаю. Возьмите юг Одесской области, хороший климат, есть пресная вода, рядом море а толку, Там что население есть?
Візьміть всю Україну, навіть з КИєвом.
Хороший клімат, є (поки що) вдосталь прісної води, залишки радянської інфраструктури, залишки доріг. Ліси ще не всі порубані (поки що). Ще працюють АЕС, і радянські мости ще не всі попадали.
І що?
Ніхто сюди не їде на ПМЖ.
Взагалі ніхто.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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