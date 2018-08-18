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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4021402240234024

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 53
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
6
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
32%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:51

  vitaliian написав:
  Frant написав:Куй там. Зарплати в Україні надто малі, і працювати треба.
значит будет здесь необитаемая территория.


Та я вас умоляю ... Купа країн з більшими набагато територіями і меншим населенням .
Латинська Америка , Африка ...
Чого всі на Європу дивляться ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:54

  Puente написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:Куй там. Зарплати в Україні надто малі, і працювати треба.
значит будет здесь необитаемая территория.


Та я вас умоляю ... Купа країн з більшими набагато територіями і меншим населенням .
Латинська Америка , Африка ...
Чого всі на Європу дивляться ?

Канада...
• Перепись (2016) 35 151 728 чел.
• Плотность 3,76 чел./км² (186-я)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:59

  vitaliian написав:
  Frant написав:Куй там. Зарплати в Україні надто малі, і працювати треба.
значит будет здесь необитаемая территория.

Хороший климат, плодородная земля, вода в достаточном количестве, отсутствие цунами, торнадо, ураганов, землетрясений. В самом деле думаете, что здесь будет необитаемая территория?
Единственная проблема: высокая концентрация коррупционеров и далпайопав. Да, проблема не менее серьезная, чем эпидемия чумы или землетрясение в 12 баллов. Но я верю, что нас рано или поздно завоюют умные ануннаки и стерилизуют далпайопав, а коррупционеров пустят на биогаз.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 26 тра, 2020 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:01

  vitaliian написав:
Та я вас умоляю ... Купа країн з більшими набагато територіями і меншим населенням .
Латинська Америка , Африка ...
Чого всі на Європу дивляться ?

Канада...
• Перепись (2016) 35 151 728 чел.
• Плотность 3,76 чел./км² (186-я)[/quote]

Ну - Канада чи Австралія не підходять в принципі для зразка ... Де вони - і де ми ...
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Хороший климат, плодородная земля, вода в достаточном количестве, отсутствие цунами, торнадо, ураганов, землетрясений. В самом деле думаете, что здесь будет необитаемая территория?
убыль населения усиливается а желающих переехать в Украину я не наблюдаю. Возьмите юг Одесской области, хороший климат (почти Крым), есть пресная вода, рядом море, граница, судоходный Дунай, заповедники, а толку, Там что население есть?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 тра, 2020 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:05

  airmax78 написав:Но я верю, что нас рано или поздно завоюют умные ануннаки и стерилизуют далпайопав, а коррупционеров пустят на биогаз.


Складається враження - що це реально єдина надія . Але важко знайти зараз нормального колонізатора ...
Були ж такі анекдоти - оголосити війну комусь , а потім здатися ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:06

  Puente написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:Куй там. Зарплати в Україні надто малі, і працювати треба.
значит будет здесь необитаемая территория.


Та я вас умоляю ... Купа країн з більшими набагато територіями і меншим населенням .
Латинська Америка , Африка ...
Чого всі на Європу дивляться ?


Ха-ха!
У тих країн немає під боком агресивного сусіда по йменню Московія, яка має територіальні претензії до всіх країн, які раніше входили в СРСР.

Тому - тут ситуація гірша. І суттєво гірша.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:06

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Хороший климат, плодородная земля, вода в достаточном количестве, отсутствие цунами, торнадо, ураганов, землетрясений. В самом деле думаете, что здесь будет необитаемая территория?
убыль населения усиливается а желающих переехать в Украину я не наблюдаю. Возьмите юг Одесской области, хороший климат, есть пресная вода, рядом море а толку, Там что население есть?


Вільну територію - і греки припливуть знову ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:08

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Хороший климат, плодородная земля, вода в достаточном количестве, отсутствие цунами, торнадо, ураганов, землетрясений. В самом деле думаете, что здесь будет необитаемая территория?
убыль населения усиливается а желающих переехать в Украину я не наблюдаю. Возьмите юг Одесской области, хороший климат, есть пресная вода, рядом море а толку, Там что население есть?

Візьміть всю Україну, навіть з КИєвом.
Хороший клімат, є (поки що) вдосталь прісної води, залишки радянської інфраструктури, залишки доріг. Ліси ще не всі порубані (поки що). Ще працюють АЕС, і радянські мости ще не всі попадали.

І що?
Ніхто сюди не їде на ПМЖ.
Взагалі ніхто. :roll:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 4021402240234024
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