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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40234024402540264027>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 53
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
6
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
32%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:10

  airmax78 написав:В самом деле думаете, что здесь будет необитаемая территория?
Ні, неофашистська Московія цього не допустить. А зеКоманда підіграє їм.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 26 тра, 2020 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:10

  Frant написав:Ха-ха!
У тих країн немає під боком агресивного сусіда по йменню Московія, яка має територіальні претензії до всіх країн, які раніше входили в СРСР.

Тому - тут ситуація гірша. І суттєво гірша.


До розвалу СРСР ніхто навіть і не уявляв , що соцкраїни перестануть такими бути . І що ? Гнусний агресивний сусід під боком - привід впасти в віковічну депресію ?
Я б оголосив РФ війну - гахнув по максимуму - до чого дотягнувся - а там було б видно ... Отака собі хірургія ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:12

  Puente написав:Я б оголосив РФ війну - гахнув по максимуму

Зеля тихо сцить в штани від думки, що прийдеться воювати. І намагається все здати московітам без бою. Хіба не видно? Ну, раз 75% нароту це одобряє, значить, так і буде.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:13

  Frant написав:
  airmax78 написав:В самом деле думаете, что здесь будет необитаемая территория?
Ні, неофашистська Московія цього не допустить. А зеКоманда підіграє їм.
у них самих дефицит населения
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:16

  vitaliian написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:В самом деле думаете, что здесь будет необитаемая территория?
Ні, неофашистська Московія цього не допустить. А зеКоманда підіграє їм.
у них самих дефицит населения

Це не завадило їм відтяпати Крим і Ордло.
-3 млн чол від укро-населення.
Ці люди - потім будуть воювати (і вже воюють) проти нас. :mrgreen:
Наслідок потакання проросійським силам в Україні. :mrgreen:
Фінальна стадія війни - ще попереду.
дай бог, щоб головнокомандуючим був не криворіжський сцікун.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Фінальна стадія війни - ще попереду.
зеленский загоняет путина в ловушку, скоро победа, ура.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:31

  vitaliian написав:
  Frant написав:Куй там. Зарплати в Україні надто малі, і працювати треба.
значит будет здесь необитаемая территория.

Коні Пржевальського заселять всю Україну.
Їм тут добре)))
Очевидно, вони розумніші і витриваліші, ніж місцеві долпайопи і зепіли.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B3%D0%BE

  vitaliian написав:
  Frant написав:Фінальна стадія війни - ще попереду.
зеленский загоняет путина в ловушку, скоро победа, ура.

Клоун намагається голою сракою налякати московітів і підіграти їм. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:39

  Puente написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Хороший климат, плодородная земля, вода в достаточном количестве, отсутствие цунами, торнадо, ураганов, землетрясений. В самом деле думаете, что здесь будет необитаемая территория?
убыль населения усиливается а желающих переехать в Украину я не наблюдаю. Возьмите юг Одесской области, хороший климат, есть пресная вода, рядом море а толку, Там что население есть?


Вільну територію - і греки припливуть знову ...

Греки 21-го века - это китайцы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На яку я гілку попав?
- політичні дискусії?
- міграція населення?
????????

А ПО ТЕМІ ГІЛКИ Є ЩОСЬ???
Де думки з приводу того, що я вчора написав?

ххххххххххххххххххх

Що в Києві робиться з цінами на новобуди?

От я вчора порівнював ціни на 5 об'єктів, яких фіксанув ціни ще на початку року!

Результат за 5міс.:
Переважно, м2 ЗРІС :shock: на 2-3-4тис.грн!(і лише 1 об'єкт майже не зріс -, напевно, там ціна на наступну чергу, де тільки-но починають заливати котлован)

І розумію, що різна стадія готовності(були котловани, а тепер декілька поверхів височіє) - але, чому нема, як не падіння цін, то хоч їх "заморозка"?
- Чи то вони тільки збираються переглядати свої ціни?
(хоч декуди є якісь незначні акції/знижки - але то, мабуть, на неліквідні квартири)

Нагадаю, що я вангую/вірю в поступове просідання цін на РН(я, навіть, перекладаю свої котлетки на осінь-зиму, щоб щось смачненьке тоді вхопити)

Але, забудовники знижувати ціни не поспішають...

То в місті Лева, а в Києві що?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:На яку я гілку попав?
- політичні дискусії?
- міграція населення?
выше написали кони Пржевальського понаедут с Греции и Китая, всю недвижимость скупят. По теме я вчера давал ссылки почем продают киевскую недвижимость, думаю дешевле аналогичной львовской. ДумайТЕ
vitaliian
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