Ні, неофашистська Московія цього не допустить. А зеКоманда підіграє їм.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:10
Ні, неофашистська Московія цього не допустить. А зеКоманда підіграє їм.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 26 тра, 2020 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:10
До розвалу СРСР ніхто навіть і не уявляв , що соцкраїни перестануть такими бути . І що ? Гнусний агресивний сусід під боком - привід впасти в віковічну депресію ?
Я б оголосив РФ війну - гахнув по максимуму - до чого дотягнувся - а там було б видно ... Отака собі хірургія ...
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:12
Зеля тихо сцить в штани від думки, що прийдеться воювати. І намагається все здати московітам без бою. Хіба не видно? Ну, раз 75% нароту це одобряє, значить, так і буде.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:13
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:16
Це не завадило їм відтяпати Крим і Ордло.
-3 млн чол від укро-населення.
Ці люди - потім будуть воювати (і вже воюють) проти нас.
Наслідок потакання проросійським силам в Україні.
Фінальна стадія війни - ще попереду.
дай бог, щоб головнокомандуючим був не криворіжський сцікун.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:31
Коні Пржевальського заселять всю Україну.
Їм тут добре)))
Очевидно, вони розумніші і витриваліші, ніж місцеві долпайопи і зепіли.
Клоун намагається голою сракою налякати московітів і підіграти їм.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:39
Греки 21-го века - это китайцы.
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На яку я гілку попав?
- політичні дискусії?
- міграція населення?
????????
А ПО ТЕМІ ГІЛКИ Є ЩОСЬ???
Де думки з приводу того, що я вчора написав?
ххххххххххххххххххх
Що в Києві робиться з цінами на новобуди?
От я вчора порівнював ціни на 5 об'єктів, яких фіксанув ціни ще на початку року!
Результат за 5міс.:
Переважно, м2 ЗРІС на 2-3-4тис.грн!(і лише 1 об'єкт майже не зріс -, напевно, там ціна на наступну чергу, де тільки-но починають заливати котлован)
І розумію, що різна стадія готовності(були котловани, а тепер декілька поверхів височіє) - але, чому нема, як не падіння цін, то хоч їх "заморозка"?
- Чи то вони тільки збираються переглядати свої ціни?
(хоч декуди є якісь незначні акції/знижки - але то, мабуть, на неліквідні квартири)
Нагадаю, що я вангую/вірю в поступове просідання цін на РН(я, навіть, перекладаю свої котлетки на осінь-зиму, щоб щось смачненьке тоді вхопити)
Але, забудовники знижувати ціни не поспішають...
То в місті Лева, а в Києві що?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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