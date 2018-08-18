Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А от уявіть , що у нас реально приймуть зміни до законодавства , коли продаж на етапі котлованів закриють взагалі . Що буде з забудовниками та цінами ? А тепер уявіть , що розмови кулуарні про це йдуть і забудовники поки не можуть цьому протидіяти ...
Ні, закінчується населення в Україні. Бідніє і закінчується, закінчується і бідніє. І навіть комбайнери Реуса його не рятують)))
Frant написав:Дані переписів населення. В формі графіка. В 2020 населення України - як в 1963 році!!! Падіння на 57 років вниз! Акуєть! Жодного зростання цін КРЖН вже не буде - з провінції немає кому їхати в Київ.
P.S. На графіку чомусь немає втраченого населення Криму і ОРДЛО в 2014. Очевидно, укро-їліта стидається своїх "досягнень."
Тоді - однозначно потрібно вкладати в місто Лева - у нас РІСТ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Puente написав:А от уявіть , що у нас реально приймуть зміни до законодавства , коли продаж на етапі котлованів закриють взагалі . Що буде з забудовниками та цінами ? А тепер уявіть , що розмови кулуарні про це йдуть і забудовники поки не можуть цьому протидіяти ...
Владі вигідно навести лад у цій сфері, тому, що менше будуть мітингувати Олені-інвестори, та вимагати вирішити свої вльоти за рахунок платників податків.
Puente написав:А от уявіть , що у нас реально приймуть зміни до законодавства , коли продаж на етапі котлованів закриють взагалі . Що буде з забудовниками та цінами ? А тепер уявіть , що розмови кулуарні про це йдуть і забудовники поки не можуть цьому протидіяти ...
Владі вигідно навести лад у цій сфері, тому, що менше будуть мітингувати Олені-інвестори, та вимагати вирішити свої вльоти за рахунок платників податків.
запрещать глупо, придумают лицензию и 90% инвесторов вернутся на вторичку