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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4024402540264027>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 53
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
6
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
32%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

За время карантина продажи эконом-жилья в Киеве упали на 90% — эксперт
https://delo.ua/business/za-vremja-kara ... ie-368905/
В более 70% всех строящихся объектах эконом-класса в период карантина были временно остановлены или приостановлены строительные работы

Сегментация рынка. Богатые покупают, бедные выживают.
Востаннє редагувалось reus в Вів 26 тра, 2020 12:04, всього редагувалось 1 раз.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А от уявіть , що у нас реально приймуть зміни до законодавства , коли продаж на етапі котлованів закриють взагалі . Що буде з забудовниками та цінами ? А тепер уявіть , що розмови кулуарні про це йдуть і забудовники поки не можуть цьому протидіяти ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:04

  Долярчик написав:На яку я гілку попав?
- політичні дискусії?
- міграція населення?

Тобі треба на форум про коней Пржевальського, які торгують б/в велосипедами у Львові.

  reus написав:За время карантина продажи эконом-жилья в Киеве упали на 90% — эксперт
https://delo.ua/business/za-vremja-kara ... ie-368905/
В более 70% всех строящихся объектах эконом-класса в период карантина были временно остановлены или приостановлены строительные работы

Сегментация рынка. Богатые покупают, бедные выживают.

Ні, закінчується населення в Україні. Бідніє і закінчується, закінчується і бідніє.
І навіть комбайнери Реуса його не рятують)))

  Frant написав:Дані переписів населення.
В формі графіка.
В 2020 населення України - як в 1963 році!!!
Падіння на 57 років вниз! Акуєть!
Жодного зростання цін КРЖН вже не буде - з провінції немає кому їхати в Київ.

P.S. На графіку чомусь немає втраченого населення Криму і ОРДЛО в 2014.
Очевидно, укро-їліта стидається своїх "досягнень."

Зображення

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8_(2020)
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:08

  Долярчик написав:На яку я гілку попав?

что ты тут вообще забыл?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:10

Re: Коли почнеться спад нереальних цін на житло в місті Лева

  vitaliian написав:вчера давал ссылки почем продают киевскую недвижимость, думаю дешевле аналогичной львовской. ДумайТЕ

Тоді - однозначно потрібно вкладати в місто Лева - у нас РІСТ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:12

  Puente написав:А от уявіть , що у нас реально приймуть зміни до законодавства , коли продаж на етапі котлованів закриють взагалі . Що буде з забудовниками та цінами ? А тепер уявіть , що розмови кулуарні про це йдуть і забудовники поки не можуть цьому протидіяти ...

Владі вигідно навести лад у цій сфері, тому, що менше будуть мітингувати Олені-інвестори, та вимагати вирішити свої вльоти за рахунок платників податків.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:14

  reus написав:Владі вигідно навести лад у цій сфері
владі вигідно нашатрати сьогодні грошей, а завтра перевести їх в кипрські офшори, а післязавтра виїхати геть звідси.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:15

  Frant написав:Ні, закінчується населення в Україні. Бідніє і закінчується, закінчується і бідніє.
І навіть комбайнери Реуса його не рятують)))

Комбайнерам Реуса не потрібні квартири в місті, вони й так непогано себе почувають й заробляють на селі.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:16

  reus написав:
  Puente написав:А от уявіть , що у нас реально приймуть зміни до законодавства , коли продаж на етапі котлованів закриють взагалі . Що буде з забудовниками та цінами ? А тепер уявіть , що розмови кулуарні про це йдуть і забудовники поки не можуть цьому протидіяти ...

Владі вигідно навести лад у цій сфері, тому, що менше будуть мітингувати Олені-інвестори, та вимагати вирішити свої вльоти за рахунок платників податків.
запрещать глупо, придумают лицензию и 90% инвесторов вернутся на вторичку
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:18

  airmax78 написав:..
Хороший климат, плодородная земля, вода в достаточном количестве, отсутствие цунами, торнадо, ураганов, землетрясений. ..

Имеете в виду умеренный пояс, от Сиэтла до Владивостока? Так на Украине свет клином не сошелся - езжай себе в Берлин и наслаждайся
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