Додано: Вів 26 тра, 2020 12:39

Santehnik написав: На самом деле Долярчик - это пример успешного пересичного гражданина.

Есть такая категория людей, которая вечно бежит за идеалом, из-за чего теряет момент и возможность зайти хоть куда-то.

Я вот прямо сейчас общаюсь с человеком с обл. центра, пытаюсь его склонить войти в киевский бетон. Не для инвестиции, а что бы он переехал сюда в Киев.

Так вот он ворчит, тот объект мол стена 25 этажная без двора, тот объект от метро далеко, тот объект мол двора нет, в том машины напаркованы будут и прохода не будет, в том архитектура убогая, тот в чигирях и т д.

Я говорю, блин, купи хоть ДБК хоть Атлант хоть что-то самое дешевое, пофиг, будешь жить тут в Киеве и дальше уже двигаться дальше, продашь потом и купишь лучше. Нет, хочет идеальный жк.

Говорю ну ок, хочешь идеал давай тогда в КАН зайдем, на 7 лет рассрочку дадут без вопросов и будет идеал. Тоже не хочет - не хочет долгов.

