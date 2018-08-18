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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:18
reus написав:
Комбайнерам Реуса не потрібні квартири в місті, вони й так непогано себе почувають й заробляють на селі.
не может быть.
тут местные сказочники учат, аж из трусов выпрыгивают, что все мечтают в Киеве жить.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 26 тра, 2020 12:19
Frant написав: reus написав:
Владі вигідно навести лад у цій сфері
владі вигідно нашатрати сьогодні грошей, а завтра перевести їх в кипрські офшори, а післязавтра виїхати геть звідси.
З точки зору інстинкту самозбереження вигідно. Зе заявив, що збирається на другий термін. Навіщо йому мітинги кровожерливих інвесторів?
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Додано: Вів 26 тра, 2020 12:24
Yuri_T написав: reus написав:
Комбайнерам Реуса не потрібні квартири в місті, вони й так непогано себе почувають й заробляють на селі.
не может быть.
тут местные сказочники учат, аж из трусов выпрыгивают, что все мечтают в Киеве жить.
Я работал в сельхоз бизнесе больше 10 лет. Знаю ситуацию изнутри. Сам набирал сотрудников селян. Толковые, квалифицированные и непьющие на вес золота, зарабатывали всегда хорошо, даже по киевским меркам.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 12:26
reus написав: Yuri_T написав: reus написав:
Комбайнерам Реуса не потрібні квартири в місті, вони й так непогано себе почувають й заробляють на селі.
не может быть.
тут местные сказочники учат, аж из трусов выпрыгивают, что все мечтают в Киеве жить.
Я работал в сельхоз бизнесе больше 10 лет. Знаю ситуацию изнутри. Сам набирал сотрудников селян. Толковые, квалифицированные и непьющие на вес золота, зарабатывали всегда хорошо, даже по киевским меркам.
Саме тому укро села - порожні і безлюдні?
Від великих зарплат у "комбайнерів Реуса"???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 26 тра, 2020 12:39
Santehnik написав:
На самом деле Долярчик - это пример успешного пересичного гражданина.
Есть такая категория людей, которая вечно бежит за идеалом, из-за чего теряет момент и возможность зайти хоть куда-то.
Я вот прямо сейчас общаюсь с человеком с обл. центра, пытаюсь его склонить войти в киевский бетон. Не для инвестиции, а что бы он переехал сюда в Киев.
Так вот он ворчит, тот объект мол стена 25 этажная без двора, тот объект от метро далеко, тот объект мол двора нет, в том машины напаркованы будут и прохода не будет, в том архитектура убогая, тот в чигирях и т д.
Я говорю, блин, купи хоть ДБК хоть Атлант хоть что-то самое дешевое, пофиг, будешь жить тут в Киеве и дальше уже двигаться дальше, продашь потом и купишь лучше. Нет, хочет идеальный жк.
Говорю ну ок, хочешь идеал давай тогда в КАН зайдем, на 7 лет рассрочку дадут без вопросов и будет идеал. Тоже не хочет - не хочет долгов.
И всё. А предложения тают на глазах, объекты достраиваются, на последние очереди лупят конские ценники, новые не появляются. Вот так можно доожидаться идеального комплекса что не будет вообще никакого. И вот таких людей - немеряно.
рокета наліцо, надабрать
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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