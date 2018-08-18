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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4023402440254026>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 53
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
6
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
32%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:24

  Yuri_T написав:
  reus написав:Комбайнерам Реуса не потрібні квартири в місті, вони й так непогано себе почувають й заробляють на селі.

не может быть.
тут местные сказочники учат, аж из трусов выпрыгивают, что все мечтают в Киеве жить.

Я работал в сельхоз бизнесе больше 10 лет. Знаю ситуацию изнутри. Сам набирал сотрудников селян. Толковые, квалифицированные и непьющие на вес золота, зарабатывали всегда хорошо, даже по киевским меркам.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:39

  Santehnik написав:
На самом деле Долярчик - это пример успешного пересичного гражданина.

Есть такая категория людей, которая вечно бежит за идеалом, из-за чего теряет момент и возможность зайти хоть куда-то.
Я вот прямо сейчас общаюсь с человеком с обл. центра, пытаюсь его склонить войти в киевский бетон. Не для инвестиции, а что бы он переехал сюда в Киев.
Так вот он ворчит, тот объект мол стена 25 этажная без двора, тот объект от метро далеко, тот объект мол двора нет, в том машины напаркованы будут и прохода не будет, в том архитектура убогая, тот в чигирях и т д.
Я говорю, блин, купи хоть ДБК хоть Атлант хоть что-то самое дешевое, пофиг, будешь жить тут в Киеве и дальше уже двигаться дальше, продашь потом и купишь лучше. Нет, хочет идеальный жк.
Говорю ну ок, хочешь идеал давай тогда в КАН зайдем, на 7 лет рассрочку дадут без вопросов и будет идеал. Тоже не хочет - не хочет долгов.
И всё. А предложения тают на глазах, объекты достраиваются, на последние очереди лупят конские ценники, новые не появляются. Вот так можно доожидаться идеального комплекса что не будет вообще никакого. И вот таких людей - немеряно.

рокета наліцо, надабрать
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:53

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:вчера давал ссылки почем продают киевскую недвижимость, думаю дешевле аналогичной львовской. ДумайТЕ

Тоді - однозначно потрібно вкладати в місто Лева - у нас РІСТ! :D

закушуй
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:54

  Frant написав:Саме тому укро села - порожні і безлюдні?
Від великих зарплат у "комбайнерів Реуса"???

Тенденція урбанізації у всьому світі, не тільки в Україні. Саме тому, що села порожні і безлюдні знайти притомних кваліфікованих працівників не просто.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:10

  reus написав:Я работал в сельхоз бизнесе больше 10 лет. Знаю ситуацию изнутри. Сам набирал сотрудников селян. Толковые, квалифицированные и непьющие на вес золота, зарабатывали всегда хорошо, даже по киевским меркам.

Там еще предстоит за аренду земли начать пайщикам платить рыночные деньги, а не копейки как сейчас.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:11

  reus написав:
  Frant написав:Саме тому укро села - порожні і безлюдні?
Від великих зарплат у "комбайнерів Реуса"???

Тенденція урбанізації у всьому світі, не тільки в Україні. Саме тому, що села порожні і безлюдні знайти притомних кваліфікованих працівників не просто.

Чергові казки від чергового казкаря)))
Україна - за рівнем ЗП - одна з найбідніших країн Європи. Разом з Молдавією. :mrgreen:

Платити нормальну ЗП - не пробували? Враз знайдете! :mrgreen:
Я колись пояснював п.Ф, якому не подобався рівень підготовки укро-професорів і укро-доцентів - в чому проблема? Найміть американських чи німецьких професорів, комбайнерів чи сантехніків!

Укро-бидло їліта хоче, щоб народ ішачив за 100 дол/міс. Ще краще - за трудодні. :|
А куй вам! Народ швидше виїде геть, ніж буде працювати за копійки.
Хіба що зе- та зеКоманда кордони перекриють, як в СРСР. :mrgreen:
:mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:рокета наліцо, надабрать

Не рокета, а срака. Срака повнї відсутності адекватних об'єктів і повного шлаку на пропозиції. Спробуйте знайти щось біля метро і зрозумієте в яке дно ми скотились за 2 роки.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:14

  reus написав:
  Frant написав:Саме тому укро села - порожні і безлюдні?
Від великих зарплат у "комбайнерів Реуса"???

Тенденція урбанізації у всьому світі, не тільки в Україні. Саме тому, що села порожні і безлюдні знайти притомних кваліфікованих працівників не просто.

До речі, в Дубаї, в супермаркеті Карефур зробили гідропону фермі на 16 чи 30 метрах (забув скільки точно) і вирощують зелень, в нормальних умовах для її вирощування було б потрібно 4 га.
Ось де ефективність, ось за цим майбутнє.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:16

  Santehnik написав:
  flyman написав:рокета наліцо, надабрать

Не рокета, а срака. Срака повнї відсутності адекватних об'єктів і повного шлаку на пропозиції. Спробуйте знайти щось біля метро і зрозумієте в яке дно ми скотились за 2 роки.


Причина банальна:
заплатіть більше - іо тримаєте квартиру і біля метро, і аеродром 100м2, і з євроремонтом. І сусіди будуть адекватні, комбайнери, таксисти, сантехніки, та трактористи та інший цвіт нації.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:18

Frant
Франт, а який у тебе особистій план дій :?: Ти все критикуєш, зраду розганяєш :!:

Знову, як завжди дочекаєшся падіння і купиш пару хрущів? Чи еміграція? Чи підеш на фронт? Чи станеш укр. лі харві освальдом?
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