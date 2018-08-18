Я работал в сельхоз бизнесе больше 10 лет. Знаю ситуацию изнутри. Сам набирал сотрудников селян. Толковые, квалифицированные и непьющие на вес золота, зарабатывали всегда хорошо, даже по киевским меркам.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:24
Я работал в сельхоз бизнесе больше 10 лет. Знаю ситуацию изнутри. Сам набирал сотрудников селян. Толковые, квалифицированные и непьющие на вес золота, зарабатывали всегда хорошо, даже по киевским меркам.
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:39
рокета наліцо, надабрать
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:53
закушуй
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:54
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:10
Там еще предстоит за аренду земли начать пайщикам платить рыночные деньги, а не копейки как сейчас.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:11
Чергові казки від чергового казкаря)))
Україна - за рівнем ЗП - одна з найбідніших країн Європи. Разом з Молдавією.
Платити нормальну ЗП - не пробували? Враз знайдете!
Я колись пояснював п.Ф, якому не подобався рівень підготовки укро-професорів і укро-доцентів - в чому проблема? Найміть американських чи німецьких професорів, комбайнерів чи сантехніків!
Укро-бидло їліта хоче, щоб народ ішачив за 100 дол/міс. Ще краще - за трудодні.
А куй вам! Народ швидше виїде геть, ніж буде працювати за копійки.
Хіба що зе- та зеКоманда кордони перекриють, як в СРСР.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:14
До речі, в Дубаї, в супермаркеті Карефур зробили гідропону фермі на 16 чи 30 метрах (забув скільки точно) і вирощують зелень, в нормальних умовах для її вирощування було б потрібно 4 га.
Ось де ефективність, ось за цим майбутнє.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:16
Причина банальна:
заплатіть більше - іо тримаєте квартиру і біля метро, і аеродром 100м2, і з євроремонтом. І сусіди будуть адекватні, комбайнери, таксисти, сантехніки, та трактористи та інший цвіт нації.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:18
Frant
Франт, а який у тебе особистій план дій Ти все критикуєш, зраду розганяєш
Знову, як завжди дочекаєшся падіння і купиш пару хрущів? Чи еміграція? Чи підеш на фронт? Чи станеш укр. лі харві освальдом?
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