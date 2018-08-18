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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4023402440254026

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 53
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
6
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
32%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:23

  change_pm написав:Frant
Франт, а який у тебе особистій план дій :?: Ти все критикуєш, зраду розганяєш :!:

Знову, як завжди дочекаєшся падіння і купиш пару хрущів? Чи еміграція? Чи підеш на фронт? Чи станеш укр. лі харві освальдом?

Чому це цікавить пана Акурта? Турецьку нерухомість я точно не буду купляти. Ні для перепродажу, ні для себе.
Рекомендую парити її п.Долярчику. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:24

  Frant написав:Платити нормальну ЗП - не пробували? Враз знайдете!
Я колись пояснював п.Фейслесу, якому не подобався рівень підготовки укро-професорів і укро-доцентів - в чому проблема? Найміть американських чи німецьких професорів, комбайнерів чи сантехніків!

Я, платив на 10%-15% вище ринку, і навчав їх за свій рахунок, тому знаходив робітників завжди. Я навчався ще у ті часи, коли дипломи не продавалися, і освіта була дійсно на високому рівні. Зараз чи не кожен, чиї батьки мають можливість заплатити, отримують "диплом", але вони потім не можуть знайти собі роботу за спеціальністю. У мене був випадок, коли я звільнив прибиральницю з 2 вищими дипломами, тому, що вона не справлялася зі своїми обов’язками. Для мене, як працедавця, в сучасних умовах, компетенція працівника завжди мала перевагу над його "освітою"(дипломом).
Востаннє редагувалось reus в Вів 26 тра, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:26

  reus написав:
  Frant написав:Платити нормальну ЗП - не пробували? Враз знайдете!
Я колись пояснював п.Фейслесу, якому не подобався рівень підготовки укро-професорів і укро-доцентів - в чому проблема? Найміть американських чи німецьких професорів, комбайнерів чи сантехніків!

Я, платив на 10%-15% вище ринку, і навчав їх за свій рахунок, тому знаходив робітників завжди. Я навчався ще у ті часи, коли дипломи не продавалися, і освіта була дійсно на високому рівні. Зараз чи не кожен, чиї батьки мають можливість заплатити, отримують "диплом", але вони потім не можуть знайти собі роботу за спеціальністю. У мене був випадок, коли я звільнив прибиральницю з 2 вищими дипломами, тому, що вона не справлялася зі своїми обов’язками. Для мене, як працедавця, в сучасних умовах, компетенція працівника завжди мала перевагу над його освітою.

Чому ж Україна разом з Молдавією - найбідніші країни в Європі?
Чому нарот звідси масово емігрує?
Може, чиясь казка має нещасливий кінець?
29 років - де результат?
Чому коням Пржевальського в Україні жити добре й вигідно, а українці - або вимирають, або емігрують????
Востаннє редагувалось Frant в Вів 26 тра, 2020 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:29

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Хороший климат, плодородная земля, вода в достаточном количестве, отсутствие цунами, торнадо, ураганов, землетрясений. ..

Имеете в виду умеренный пояс, от Сиэтла до Владивостока? Так на Украине свет клином не сошелся - езжай себе в Берлин и наслаждайся

Северная Америка - ураганы. Западная Европа - из-за потепления рекордно жаркое лето уже несколько лет подряд, лесные пожары, наводнения. У нас тоже пожары, но по другой причине (очень высокая концентрация далпайопав). Наводнения только в Карпатах.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:34

  Frant написав:Чому ж Україна разом з Молдавією - найбідніші країни в Європі?

Тому, що проФФесори продають свій підпис у залікові студента.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:37

  Santehnik написав:
  flyman написав:рокета наліцо, надабрать

Не рокета, а срака. Срака повнї відсутності адекватних об'єктів і
...и адекватных продавцов. Или риелторов?
Рассказываю. Бороздя просторы инета часто смотрю то, что нравится, а не то, что могу позволить. Вчера смотрел ЛУН.

Эта квартира была 108 000 долл, долгое время висела по такой цене, до карантина даже, вчера обнаружил что ценник выставлен 120 000.
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomenskij-rajon/nezhinskaya-ulitsa/15310669.html?utm_source=flatfy.lun.ua&utm_medium=referral&utm_term=2e98aa1c-2bdd-4ab7-bfdf-dbffad37df4a&utm_campaign=external_rank_3

Эта квартира была в течение 2-3 недель на карантине за 95 000 долл
Вчера обнаружил, что на неё выставили от 106 до 120 000 долл. Было даже одно объявление за 140 000 долл вчера вечером, но сейчас его на ЛУНе нет
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-kiev-svyatoshinskiy-verhovinnaya-17086838.html?r_audience=partners_buyers&r_source=lun.ua&r_medium=feed&r_campaign=feed_cpc&utm_source=flatfy.lun.ua&utm_medium=referral&utm_term=94db5fd4-4b93-49a5-9dab-d776bb9d6123&utm_campaign=external_rank_1

Не звонил, честно. Торпедные атаки или продавцы сходят с ума?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:37

  reus написав:
  Frant написав:Чому ж Україна разом з Молдавією - найбідніші країни в Європі?

Тому, що проФФесори продають свій підпис у залікові студента.

Нарот обрав ПроФФесора президентом.
А потім нарот обрав Клоуна на найвищу посаду.

Може, нарот у нас не такий? :mrgreen:
Йому треба добрячого дрючка, русіш-командирів, сибірські лісоповали?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Не звонил, честно. Торпедные атаки или продавцы сходят с ума?

Если видите Риеэлторов прошу не беспокоить, знайте, что это 99% замануха, а эта фраза знак своим не тратить время.

Снижение цены, а потом резкое ее повышение могу объяснить тем, что люди скинули, нашли покупателя, взяли задаток, но объявление не убрали, потому что нет сделки - зачем чтобы квартира ушла из агентских баз преждевременно. Для отсечения звонков поставили ломовую цену (и этот маяк "не беспокоить" коллегам). Может имея в виду, что найдется кто-то, кто захочет перебить задаток.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:(очень высокая концентрация далпайопав)

... буде сьогодні на ютуб-каналі в Гонти :D :mrgreen:
Прямий ефір 18:00 :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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