RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40244025402640274028>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 53
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
6
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
32%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:29

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Хороший климат, плодородная земля, вода в достаточном количестве, отсутствие цунами, торнадо, ураганов, землетрясений. ..

Имеете в виду умеренный пояс, от Сиэтла до Владивостока? Так на Украине свет клином не сошелся - езжай себе в Берлин и наслаждайся

Северная Америка - ураганы. Западная Европа - из-за потепления рекордно жаркое лето уже несколько лет подряд, лесные пожары, наводнения. У нас тоже пожары, но по другой причине (очень высокая концентрация далпайопав). Наводнения только в Карпатах.
airmax78
 
Повідомлень: 34574
З нами з: 25.10.12
Подякував: 863 раз.
Подякували: 4044 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:37

  Santehnik написав:
  flyman написав:рокета наліцо, надабрать

Не рокета, а срака. Срака повнї відсутності адекватних об'єктів і
...и адекватных продавцов. Или риелторов?
Рассказываю. Бороздя просторы инета часто смотрю то, что нравится, а не то, что могу позволить. Вчера смотрел ЛУН.

Эта квартира была 108 000 долл, долгое время висела по такой цене, до карантина даже, вчера обнаружил что ценник выставлен 120 000.
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomenskij-rajon/nezhinskaya-ulitsa/15310669.html?utm_source=flatfy.lun.ua&utm_medium=referral&utm_term=2e98aa1c-2bdd-4ab7-bfdf-dbffad37df4a&utm_campaign=external_rank_3

Эта квартира была в течение 2-3 недель на карантине за 95 000 долл
Вчера обнаружил, что на неё выставили от 106 до 120 000 долл. Было даже одно объявление за 140 000 долл вчера вечером, но сейчас его на ЛУНе нет
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-kiev-svyatoshinskiy-verhovinnaya-17086838.html?r_audience=partners_buyers&r_source=lun.ua&r_medium=feed&r_campaign=feed_cpc&utm_source=flatfy.lun.ua&utm_medium=referral&utm_term=94db5fd4-4b93-49a5-9dab-d776bb9d6123&utm_campaign=external_rank_1

Не звонил, честно. Торпедные атаки или продавцы сходят с ума?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10876
З нами з: 10.06.11
Подякував: 186 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Не звонил, честно. Торпедные атаки или продавцы сходят с ума?

Если видите Риеэлторов прошу не беспокоить, знайте, что это 99% замануха, а эта фраза знак своим не тратить время.

Снижение цены, а потом резкое ее повышение могу объяснить тем, что люди скинули, нашли покупателя, взяли задаток, но объявление не убрали, потому что нет сделки - зачем чтобы квартира ушла из агентских баз преждевременно. Для отсечения звонков поставили ломовую цену (и этот маяк "не беспокоить" коллегам). Может имея в виду, что найдется кто-то, кто захочет перебить задаток.
Vlad442
 
Повідомлень: 6631
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:19

  Yuri_T написав:
  reus написав:Комбайнерам Реуса не потрібні квартири в місті, вони й так непогано себе почувають й заробляють на селі.

не может быть.
тут местные сказочники учат, аж из трусов выпрыгивают, что все мечтают в Киеве жить.

это Виталлиан и Хотаб рассказывающие про парадиз в Чернигове/Херсоне при этом сублимирующие на квартиру в Киеве шоле?
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 26 тра, 2020 14:21, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11487
З нами з: 05.06.13
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Франт, а який у тебе особистій план дій

У нього останні кілька років план дій стабілький - скиглити й скавучати
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27086
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 6463 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:28

  Serg-ik написав:Рассказываю. Бороздя просторы инета часто смотрю то, что нравится, а не то, что могу позволить. Вчера смотрел ЛУН.

Эта квартира была 108 000 долл, долгое время висела по такой цене, до карантина даже, вчера обнаружил что ценник выставлен 120 000.
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomenskij-rajon/nezhinskaya-ulitsa/15310669.html?utm_source=flatfy.lun.ua&utm_medium=referral&utm_term=2e98aa1c-2bdd-4ab7-bfdf-dbffad37df4a&utm_campaign=external_rank_3

Эта квартира была в течение 2-3 недель на карантине за 95 000 долл
Вчера обнаружил, что на неё выставили от 106 до 120 000 долл. Было даже одно объявление за 140 000 долл вчера вечером, но сейчас его на ЛУНе нет
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-kiev-svyatoshinskiy-verhovinnaya-17086838.html?r_audience=partners_buyers&r_source=lun.ua&r_medium=feed&r_campaign=feed_cpc&utm_source=flatfy.lun.ua&utm_medium=referral&utm_term=94db5fd4-4b93-49a5-9dab-d776bb9d6123&utm_campaign=external_rank_1

Не звонил, честно. Торпедные атаки или продавцы сходят с ума?

а может это писец для ждунов-обвалистов с каклеткой под матрасом???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11487
З нами з: 05.06.13
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:49

  Serg-ik написав:Не звонил, честно. Торпедные атаки или продавцы сходят с ума?

Я в шоці, як швидко Дональдова тисчонка до КРЖН дійшла :!: Ховайся, хто може :!:
  Прохожий написав:а может это писец для ждунов-обвалистов с каклеткой под матрасом???

100% :!:
change_pm
 
Повідомлень: 1329
З нами з: 03.02.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:54

  Frant написав:
  Faceless написав:
  change_pm написав:Франт, а який у тебе особистій план дій

У нього останні кілька років план дій стабілький - скиглити й скавучати

Ні п.Фейслес)))План - більше працювати, як Ви заповідали))))

Правда, чомусь мало хто з пересічних так робить. Якось все більше - самі за кордон, і дітей чи онуків своїх - за кордон))))

Ти ба :!: Пересічні - нормальні люди (а не скавучальники, як деяхто).
По посиланню, що ти зранку давав, 178 пересічних безкоштовно полетіли в Польщу і будуть там заробляти :!:
Тебе тут ніхто не тримає, так що можеш так само поїхати. Хоч, нарешті, тобі вистарчить на йогурт і трускавки :lol:
change_pm
 
Повідомлень: 1329
З нами з: 03.02.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:57

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:Рассказываю. Бороздя просторы инета часто смотрю то, что нравится, а не то, что могу позволить. Вчера смотрел ЛУН.

Эта квартира была 108 000 долл, долгое время висела по такой цене, до карантина даже, вчера обнаружил что ценник выставлен 120 000.
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomenskij-rajon/nezhinskaya-ulitsa/15310669.html?utm_source=flatfy.lun.ua&utm_medium=referral&utm_term=2e98aa1c-2bdd-4ab7-bfdf-dbffad37df4a&utm_campaign=external_rank_3

Эта квартира была в течение 2-3 недель на карантине за 95 000 долл
Вчера обнаружил, что на неё выставили от 106 до 120 000 долл. Было даже одно объявление за 140 000 долл вчера вечером, но сейчас его на ЛУНе нет
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-kiev-svyatoshinskiy-verhovinnaya-17086838.html?r_audience=partners_buyers&r_source=lun.ua&r_medium=feed&r_campaign=feed_cpc&utm_source=flatfy.lun.ua&utm_medium=referral&utm_term=94db5fd4-4b93-49a5-9dab-d776bb9d6123&utm_campaign=external_rank_1

Не звонил, честно. Торпедные атаки или продавцы сходят с ума?

а может это писец для ждунов-обвалистов с каклеткой под матрасом???


Скорее предсмертные корчи растишек, наивно полагающих, что с выходом из карантина экономика "поехала". Но, увы и ах - по всем оперативным сводкам, как то статистика собираемости налогов, потребления электроэнергии и движения товаров через границу, либо не идем вверх, либо продолжаем ползти вниз. По крайней мере пока...

Но надежда! Она ведь, как в той поговорке, умирает последней... после мозгов :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5788
З нами з: 02.05.18
Подякував: 987 раз.
Подякували: 2186 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Я в шоці, як швидко Дональдова тисчонка до КРЖН дійшла :!: Ховайся, хто може :!:

я тоже. Особенно от того, что она пришла не через безнал на межбанке ( там то рост бакса, а не падение), а сама, в виде налички, без авиасообщения. Наверное у неё есть ласты, ножки и плащ-невидимка
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10876
З нами з: 10.06.11
Подякував: 186 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 40244025402640274028>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1842, 1843, 1844
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18438 3014115
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 00:11
antonivs3
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13394
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 10993
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86153)
26.05.2020 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.