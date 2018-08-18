Северная Америка - ураганы. Западная Европа - из-за потепления рекордно жаркое лето уже несколько лет подряд, лесные пожары, наводнения. У нас тоже пожары, но по другой причине (очень высокая концентрация далпайопав). Наводнения только в Карпатах.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:29
Северная Америка - ураганы. Западная Европа - из-за потепления рекордно жаркое лето уже несколько лет подряд, лесные пожары, наводнения. У нас тоже пожары, но по другой причине (очень высокая концентрация далпайопав). Наводнения только в Карпатах.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:37
...и адекватных продавцов. Или риелторов?
Рассказываю. Бороздя просторы инета часто смотрю то, что нравится, а не то, что могу позволить. Вчера смотрел ЛУН.
Эта квартира была 108 000 долл, долгое время висела по такой цене, до карантина даже, вчера обнаружил что ценник выставлен 120 000.
Эта квартира была в течение 2-3 недель на карантине за 95 000 долл
Вчера обнаружил, что на неё выставили от 106 до 120 000 долл. Было даже одно объявление за 140 000 долл вчера вечером, но сейчас его на ЛУНе нет
Не звонил, честно. Торпедные атаки или продавцы сходят с ума?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если видите Риеэлторов прошу не беспокоить, знайте, что это 99% замануха, а эта фраза знак своим не тратить время.
Снижение цены, а потом резкое ее повышение могу объяснить тем, что люди скинули, нашли покупателя, взяли задаток, но объявление не убрали, потому что нет сделки - зачем чтобы квартира ушла из агентских баз преждевременно. Для отсечения звонков поставили ломовую цену (и этот маяк "не беспокоить" коллегам). Может имея в виду, что найдется кто-то, кто захочет перебить задаток.
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:19
это Виталлиан и Хотаб рассказывающие про парадиз в Чернигове/Херсоне при этом сублимирующие на квартиру в Киеве шоле?
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 26 тра, 2020 14:21, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:28
а может это писец для ждунов-обвалистов с каклеткой под матрасом???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:49
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:54
Ти ба Пересічні - нормальні люди (а не скавучальники, як деяхто).
По посиланню, що ти зранку давав, 178 пересічних безкоштовно полетіли в Польщу і будуть там заробляти :!:
Тебе тут ніхто не тримає, так що можеш так само поїхати. Хоч, нарешті, тобі вистарчить на йогурт і трускавки
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:57
Скорее предсмертные корчи растишек, наивно полагающих, что с выходом из карантина экономика "поехала". Но, увы и ах - по всем оперативным сводкам, как то статистика собираемости налогов, потребления электроэнергии и движения товаров через границу, либо не идем вверх, либо продолжаем ползти вниз. По крайней мере пока...
Но надежда! Она ведь, как в той поговорке, умирает последней... после мозгов
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я тоже. Особенно от того, что она пришла не через безнал на межбанке ( там то рост бакса, а не падение), а сама, в виде налички, без авиасообщения. Наверное у неё есть ласты, ножки и плащ-невидимка
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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