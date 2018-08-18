Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не звонил, честно. Торпедные атаки или продавцы сходят с ума?
а может это писец для ждунов-обвалистов с каклеткой под матрасом???
Скорее предсмертные корчи растишек, наивно полагающих, что с выходом из карантина экономика "поехала". Но, увы и ах - по всем оперативным сводкам, как то статистика собираемости налогов, потребления электроэнергии и движения товаров через границу, либо не идем вверх, либо продолжаем ползти вниз. По крайней мере пока...
Но надежда! Она ведь, как в той поговорке, умирает последней... после мозгов
zРадио написав:Но, увы и ах - по всем оперативным сводкам, как то статистика собираемости налогов, потребления электроэнергии и движения товаров через границу, либо не идем вверх, либо продолжаем ползти вниз.
транспорт запустили, но с удивлением вижу, что никто не торопиться на нём ехать на работу
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
zРадио написав:Но, увы и ах - по всем оперативным сводкам, как то статистика собираемости налогов, потребления электроэнергии и движения товаров через границу, либо не идем вверх, либо продолжаем ползти вниз.
транспорт запустили, но с удивлением вижу, что никто не торопиться на нём ехать на работу
airmax78 написав:очень высокая концентрация далпайопав
......буде біля екранів компів сьогодні о 18:00 на ютуб-каналі Миколи Гонти Не пропустіть!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!