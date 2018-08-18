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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4025402640274028>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 53
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
6
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
32%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:03

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:Рассказываю. Бороздя просторы инета часто смотрю то, что нравится, а не то, что могу позволить. Вчера смотрел ЛУН.

Эта квартира была 108 000 долл, долгое время висела по такой цене, до карантина даже, вчера обнаружил что ценник выставлен 120 000.
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomenskij-rajon/nezhinskaya-ulitsa/15310669.html?utm_source=flatfy.lun.ua&utm_medium=referral&utm_term=2e98aa1c-2bdd-4ab7-bfdf-dbffad37df4a&utm_campaign=external_rank_3

Эта квартира была в течение 2-3 недель на карантине за 95 000 долл
Вчера обнаружил, что на неё выставили от 106 до 120 000 долл. Было даже одно объявление за 140 000 долл вчера вечером, но сейчас его на ЛУНе нет
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-kiev-svyatoshinskiy-verhovinnaya-17086838.html?r_audience=partners_buyers&r_source=lun.ua&r_medium=feed&r_campaign=feed_cpc&utm_source=flatfy.lun.ua&utm_medium=referral&utm_term=94db5fd4-4b93-49a5-9dab-d776bb9d6123&utm_campaign=external_rank_1

Не звонил, честно. Торпедные атаки или продавцы сходят с ума?

а может это писец для ждунов-обвалистов с каклеткой под матрасом???


Скорее предсмертные корчи растишек, наивно полагающих, что с выходом из карантина экономика "поехала". Но, увы и ах - по всем оперативным сводкам, как то статистика собираемости налогов, потребления электроэнергии и движения товаров через границу, либо не идем вверх, либо продолжаем ползти вниз. По крайней мере пока...

Но надежда! Она ведь, как в той поговорке, умирает последней... после мозгов :mrgreen:

Растишки маст дай! Летим в 0.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Но, увы и ах - по всем оперативным сводкам, как то статистика собираемости налогов, потребления электроэнергии и движения товаров через границу, либо не идем вверх, либо продолжаем ползти вниз.

транспорт запустили, но с удивлением вижу, что никто не торопиться на нём ехать на работу
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:14

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Но, увы и ах - по всем оперативным сводкам, как то статистика собираемости налогов, потребления электроэнергии и движения товаров через границу, либо не идем вверх, либо продолжаем ползти вниз.

транспорт запустили, но с удивлением вижу, что никто не торопиться на нём ехать на работу

Пригород запустят, поедут.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:19

  Santehnik написав:
  flyman написав:рокета наліцо, надабрать

Не рокета, а срака. Срака повнї відсутності адекватних об'єктів і повного шлаку на пропозиції. Спробуйте знайти щось біля метро і зрозумієте в яке дно ми скотились за 2 роки.

я знайшов, але тут скажуть, що УКО надійніше
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я тоже смотрю дома и вижу, что новых вариантов приличных не появляется, а то что было раскупили или цены поднимают, раньше до коронавируса выбор на много больше был, почему так :oops:
erer55
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:33

  airmax78 написав:Растишки маст дай! Летим в 0.


Зачем в 0? Минус 25-40% от мартовского пика. И не летим, а парапланируем - процессы эти небыстрые, 12-18 месяцев
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  erer55 написав:а то что было раскупили или цены поднимают, раньше до коронавируса выбор на много больше был, почему так

Какие-то грязные танцы
Одна та же квартира
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 40850.html

https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 89033.html

https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 46463.html

в продаже давно...и три новых объявы с разной ценой
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  erer55 написав:почему так

Слишком много напечатали долларов :D
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Зачем в 0? Минус 25-40% от мартовского пика. И не летим, а планирует - процессы эти небыстрые, 12-18 месяцев

Я уже отмечал, что без роста курса еще ни разу ни летели, ни планировали.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:очень высокая концентрация далпайопав

......буде біля екранів компів сьогодні о 18:00 на ютуб-каналі Миколи Гонти :)
Не пропустіть! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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