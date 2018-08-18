Додано: Вів 26 тра, 2020 16:51

vitaliian написав: с точки зрения обеспеченности м2 на душу населения киевщины потенциал роста цены есть, это не айфон которых у каждого уже по 2 шт. с точки зрения обеспеченности м2 на душу населения киевщины потенциал роста цены есть, это не айфон которых у каждого уже по 2 шт.

Дык... Исходя из современных стандартов жизни, нам по большинству направлений есть куда расти - по обеспеченностью одеждой и обувью, пенсионными сбережениями, страховыми продуктами, даже с питанием есть вопросы (не по калорийности, а с т.з. нутрициологии).И приведенный пример с айфонами тоже умозрительный - да, мы народ, падкий на цацки, но при этом проникновение смартфонов до сих пор ниже, чем в Европе. Ниже даже, чем в соседней Беларуси.А определяет все эти дефициты - пропасть в доходах с развитыми странами, которая в свою очередь есть результатом низкой стоимости добавленного продукта. Так что без воздействия на первопричину, ничего не будет - ни бетона по европейским ценам, ни достойного медицинского и пенсионного обеспечения