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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4025402640274028

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 53
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
6
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
32%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:55

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Зачем в 0? Минус 25-40% от мартовского пика. И не летим, а планирует - процессы эти небыстрые, 12-18 месяцев

Я уже отмечал, что без роста курса еще ни разу ни летели, ни планировали.


ИМХО, вы путаете причину и следствие. КРЖН падал не от падения курса гривны, а от падения долларовых доходов, вызванного падением экономики.

Технически, нет разницы как уменьшатся долларовые доходы населения - через девальвацию (как было в прошлые разы), или через жесткую монетарную политику (как пока идем в этот раз).

Вчера писал об этом на валютной ветке - либо девальвация и сохранение гривневых доходов населения, либо курсовая стабильность и сокращение гривневых доходов населения. Итог тот же - снижение долларовых доходов населения
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:01

  zРадио написав:КРЖН падал не от падения курса гривны, а от падения долларовых доходов, вызванного падением экономики.
це зрозуміло навіть їжаку, який живе недалеко від мого будинку.

Проте більшість публіки тут топить за "дорожай". Ну, і ріелторів тут повно пасеться, від різних новобудів-недобудів)))
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:03

  zРадио написав:
  reus написав:
  erer55 написав:почему так

Слишком много напечатали долларов :D


Интересно-интересно. Этих напечатанных долларов еще не увидели американские производители (дефляция на половине рынков), а они уже на КРЖН? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Мощно. Пора присваивать киевскому бетону рейтинги. Тетрис/Чикага - актив класса ААА, НЛ - АА+, Патриотика и Варшавский - АА.

Киевский бетон, это актив, который недооценен! В эпоху дармовых денег, дорожает!
Чем выше рейтинг, тем сильнее дорожает.
Вы забыли присвоить рейтинг шлакобетону на окраинах. Можно поставить преддефолтный ССС.
Вот этот сегмент не будет дорожать.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:09

  reus написав:Киевский бетон, это актив, который недооценен!


К чему он недооценен? Инвестиционного спроса из-за границы на киевский бетон нет и не будет, как в случае Лондона, Парижа, или даже Варшавы. Поэтому единственным объективным мерилом недооцененности/переоцененности являются доходы местного населения.

Так вот я готов спорить с вами, что в 2020-м году эти доходы упадут к 2019-му, а, может быть, даже 2018-му! И хорошо еще, если в 2021-м отыграют половину падения!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:21

  zРадио написав:
  reus написав:Киевский бетон, это актив, который недооценен!


К чему он недооценен? Инвестиционного спроса из-за границы на киевский бетон нет и не будет, как в случае Лондона, Парижа, или даже Варшавы. Поэтому единственным объективным мерилом недооцененности/переоцененности являются доходы местного населения.

Так вот я готов спорить с вами, что в 2020-м году эти доходы упадут к 2019-му, а, может быть, даже 2018-му! И хорошо еще, если в 2021-м отыграют половину падения!

У нас и своих желающих платежеспособных пока хватает. Не весь бетон будет дорожать. Сегментация рынка. Богатые будут богатеть, бедные будут выживать. Так и бетон, бизнес, элит, будет дорожать, эконом стагнация.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:К чему он недооценен? Инвестиционного спроса из-за границы на киевский бетон нет и не будет, как в случае Лондона, Парижа, или даже Варшавы. Поэтому единственным объективным мерилом недооцененности/переоцененности являются доходы местного населения.
с точки зрения обеспеченности м2 на душу населения киевщины потенциал роста цены есть, это не айфон которых у каждого уже по 2 шт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:51

  vitaliian написав:с точки зрения обеспеченности м2 на душу населения киевщины потенциал роста цены есть, это не айфон которых у каждого уже по 2 шт.


Дык... Исходя из современных стандартов жизни, нам по большинству направлений есть куда расти - по обеспеченностью одеждой и обувью, пенсионными сбережениями, страховыми продуктами, даже с питанием есть вопросы (не по калорийности, а с т.з. нутрициологии).

И приведенный пример с айфонами тоже умозрительный - да, мы народ, падкий на цацки, но при этом проникновение смартфонов до сих пор ниже, чем в Европе. Ниже даже, чем в соседней Беларуси.

А определяет все эти дефициты - пропасть в доходах с развитыми странами, которая в свою очередь есть результатом низкой стоимости добавленного продукта. Так что без воздействия на первопричину, ничего не будет - ни бетона по европейским ценам, ни достойного медицинского и пенсионного обеспечения
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:12

  zРадио написав:
  reus написав:Киевский бетон, это актив, который недооценен!


К чему он недооценен? Инвестиционного спроса из-за границы на киевский бетон нет и не будет, как в случае Лондона, Парижа, или даже Варшавы. Поэтому единственным объективным мерилом недооцененности/переоцененности являются доходы местного населения.

Так вот я готов спорить с вами, что в 2020-м году эти доходы упадут к 2019-му, а, может быть, даже 2018-му! И хорошо еще, если в 2021-м отыграют половину падения!



Тогда чем объяснить феномен открытия новых строек, естественно, при незавершенности многих старых?
Судороги перед смертью кржн или запуск той же финансово-строительной пирамиды?
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:А определяет все эти дефициты - пропасть в доходах с развитыми странами, которая в свою очередь есть результатом низкой стоимости добавленного продукта. Так что без воздействия на первопричину, ничего не будет - ни бетона по европейским ценам, ни достойного медицинского и пенсионного обеспечения

Та какая там добавленная стоимость тут безработица ключом бьёт
ждём статистику по преступности

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних перевищила 500 тисяч осіб – Держслужба зайнятості

Станом на 26 травня кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні зросла до 506 тисяч осіб, за минулий тиждень зареєстровано 19,6 тисяч безробітних.

Про це свідчать дані Держслужби зайнятості, передає "Інтерфакс-Україна".

"За останній тиждень реєстрація безробітних дещо скоротилася. Так, якщо на початку травня щодня в службі зайнятості реєструвалося від 5 до 7 тисяч осіб, то за останній тиждень - від 3 до 4 тисяч", - заявили у службі у відповідь на запит видання.

Підкреслюється, що з 12 березня (початок карантину) зареєструвалось 236 тисяч безробітних - майже у 2 рази більше порівняно з відповідним періодом минулого року.
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