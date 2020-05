Додано: Вів 26 тра, 2020 17:45

reus написав: zРадио написав: reus написав: Киевский бетон, это актив, который недооценен!

К чему он недооценен? Инвестиционного спроса из-за границы на киевский бетон нет и не будет, как в случае Лондона, Парижа, или даже Варшавы. Поэтому единственным объективным мерилом недооцененности/переоцененности являются доходы местного населения.



Так вот я готов спорить с вами, что в 2020-м году эти доходы упадут к 2019-му, а, может быть, даже 2018-му! И хорошо еще, если в 2021-м отыграют половину падения! К чему он недооценен? Инвестиционного спроса из-за границы на киевский бетон нет и не будет, как в случае Лондона, Парижа, или даже Варшавы. Поэтому единственным объективным мерилом недооцененности/переоцененности являются доходы местного населения.Так вот я готов спорить с вами, что в 2020-м году эти доходы упадут к 2019-му, а, может быть, даже 2018-му! И хорошо еще, если в 2021-м отыграют половину падения!

У нас и своих желающих платежеспособных пока хватает. Не весь бетон будет дорожать. Сегментация рынка. Богатые будут богатеть, бедные будут выживать. Так и бетон, бизнес, элит, будет дорожать, эконом стагнация. У нас и своих желающих платежеспособных пока хватает. Не весь бетон будет дорожать. Сегментация рынка. Богатые будут богатеть, бедные будут выживать. Так и бетон, бизнес, элит, будет дорожать, эконом стагнация.

пам"ятаєте карту від yura_, там був центр та прицентралля, решта гетто, аж до Ірпенів, там починався середній клас пам"ятаєте карту від yura_, там був центр та прицентралля, решта гетто, аж до Ірпенів, там починався середній клас

