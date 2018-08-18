Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:Тогда чем объяснить феномен открытия новых строек, естественно, при незавершенности многих старых? Судороги перед смертью кржн или запуск той же финансово-строительной пирамиды?
Начало непосредственно строительства - это же не начало самого процесса. Ведь до этого было много времени и денег потрачено выбор земельного участка, получение ТУ на подключение к коммуникациям, градостроительных условий и ограничений, изменение целевого назначения участка, инженерных, геологических, геодезических, экологических изысканий для строительства, непосредственно проектирование ЖК и т.д.
Поэтому если у застройщика есть хотя бы небольшой запас прочности, то он вполне может запустить строительство за свои, привлекая инвесторов на более позднем этапе и надеясь, что экономическая ситуация к тому времени улучшится. Либо же параллельно привлекая деньги инвесторов за счет длительных программ рассрочек (это также позволяет прогнозировать приход кешфло от рассрочечников на длительный период).
Это лучше, чем заморозить стройку, влив в нее немало денег еще до этапа котлована. Как по мне, то в этих действиях есть определенная логика.
zРадио написав:А определяет все эти дефициты - пропасть в доходах с развитыми странами, которая в свою очередь есть результатом низкой стоимости добавленного продукта. Так что без воздействия на первопричину, ничего не будет - ни бетона по европейским ценам, ни достойного медицинского и пенсионного обеспечения
Та какая там добавленная стоимость тут безработица ключом бьёт ждём статистику по преступности
Кількість офіційно зареєстрованих безробітних перевищила 500 тисяч осіб – Держслужба зайнятості
Станом на 26 травня кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні зросла до 506 тисяч осіб, за минулий тиждень зареєстровано 19,6 тисяч безробітних.
Про це свідчать дані Держслужби зайнятості, передає "Інтерфакс-Україна".
"За останній тиждень реєстрація безробітних дещо скоротилася. Так, якщо на початку травня щодня в службі зайнятості реєструвалося від 5 до 7 тисяч осіб, то за останній тиждень - від 3 до 4 тисяч", - заявили у службі у відповідь на запит видання.
Підкреслюється, що з 12 березня (початок карантину) зареєструвалось 236 тисяч безробітних - майже у 2 рази більше порівняно з відповідним періодом минулого року.
И я думаю, что эти показатели еще и сильно занижены. Я понимаю, зачем в США регистрироваться безработным - там тебя сейчас посадят на весьма неплохое еженедельное жалование, независимо от того, сколько ты до этого работал/не работал, получал/не получал. А в чем смысл регистрации у нас? Никаких антикризисных плюшек по бирже труда все равно не принималось...
reus написав:Киевский бетон, это актив, который недооценен!
К чему он недооценен? Инвестиционного спроса из-за границы на киевский бетон нет и не будет, как в случае Лондона, Парижа, или даже Варшавы. Поэтому единственным объективным мерилом недооцененности/переоцененности являются доходы местного населения.
Так вот я готов спорить с вами, что в 2020-м году эти доходы упадут к 2019-му, а, может быть, даже 2018-му! И хорошо еще, если в 2021-м отыграют половину падения!
У нас и своих желающих платежеспособных пока хватает. Не весь бетон будет дорожать. Сегментация рынка. Богатые будут богатеть, бедные будут выживать. Так и бетон, бизнес, элит, будет дорожать, эконом стагнация.
пам"ятаєте карту від yura_, там був центр та прицентралля, решта гетто, аж до Ірпенів, там починався середній клас
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zРадио написав:Зачем в 0? Минус 25-40% от мартовского пика. И не летим, а планирует - процессы эти небыстрые, 12-18 месяцев
Я уже отмечал, что без роста курса еще ни разу ни летели, ни планировали.
ИМХО, вы путаете причину и следствие. КРЖН падал не от падения курса гривны, а от падения долларовых доходов, вызванного падением экономики.
Технически, нет разницы как уменьшатся долларовые доходы населения - через девальвацию (как было в прошлые разы), или через жесткую монетарную политику (как пока идем в этот раз).
Вчера писал об этом на валютной ветке - либо девальвация и сохранение гривневых доходов населения, либо курсовая стабильность и сокращение гривневых доходов населения. Итог тот же - снижение долларовых доходов населения
Я не путаю, я даю ориентиры. Если вы вангуете на падение доходов, то следите за курсом доллара. Вы много теоретизируете. Это то, чего я всегда пытался избегать, потому что легко прийти к ошибочным заключениям. Помню мне в 17-ом накануне роста приводили графики долгов государства и прочее, и прочее, и что?.. Лучше опираться на здравый смысл и индикаторы. Вот я вам привел индикатор курс доллара. Вспомните сезонные колебания и, если в конце сентября курс не улетит за 30, хватайте котлету и бегите покупать вторичку, чтобы успеть первым, пока конкуренты будут ждать кратного обвала цен и шары.
Дефляция это не про нас. Государству всегда проще постричь бюджетников/пенсионеров через рост курса и инфляцию, чем резать им зарплаты/пенсии. Плюс не забываем, что инфляция приводит к скрытому налогообложению.
shapo написав:Тогда чем объяснить феномен открытия новых строек, естественно, при незавершенности многих старых? Судороги перед смертью кржн или запуск той же финансово-строительной пирамиды?
Начало непосредственно строительства - это же не начало самого процесса. Ведь до этого было много времени и денег потрачено выбор земельного участка, получение ТУ на подключение к коммуникациям, градостроительных условий и ограничений, изменение целевого назначения участка, инженерных, геологических, геодезических, экологических изысканий для строительства, непосредственно проектирование ЖК и т.д.
Поэтому если у застройщика есть хотя бы небольшой запас прочности, то он вполне может запустить строительство за свои, привлекая инвесторов на более позднем этапе и надеясь, что экономическая ситуация к тому времени улучшится. Либо же параллельно привлекая деньги инвесторов за счет длительных программ рассрочек (это также позволяет прогнозировать приход кешфло от рассрочечников на длительный период).
Это лучше, чем заморозить стройку, влив в нее немало денег еще до этапа котлована. Как по мне, то в этих действиях есть определенная логика.
правильно написано, но для радистаZ слишком много букафф, очень сложно к осмыслению
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Ребята, СБЕРЕЖЕНИЯ людей остались на прежнем уровне.
Недвижимость покупается не с ДОХОДОВ, а со СБЕРЕЖЕНИЙ. Ну или с ИПОТЕКИ, но ее как не было так и нет.
Скажите, вот достроит Столица свои Варшавские, достроит КГС свои Медовые и Урловские, и что дальше? Что будет в эконом сегменте? Ни-Че-Го! Пустота. Вакуум предложения. Открытый космос. По которому пролетит РАКЕТА цен на достроенный, готовый эконом - на свежую вторичку.
Ввод в эксплуатацию квартир в Киеве в этом году будет в 2 раза меньше чем в 2017 (запомните этот твит). Понимаете? На 50% меньше выбор квартир на первичке.
investorkiev написав:Ребята, СБЕРЕЖЕНИЯ людей остались на прежнем уровне.
Недвижимость покупается не с ДОХОДОВ, а со СБЕРЕЖЕНИЙ. Ну или с ИПОТЕКИ, но ее как не было так и нет.
Скажите, вот достроит Столица свои Варшавские, достроит КГС свои Медовые и Урловские, и что дальше? Что будет в эконом сегменте? Ни-Че-Го! Пустота. Вакуум предложения. Открытый космос. По которому пролетит РАКЕТА цен на достроенный, готовый эконом - на свежую вторичку.
Ввод в эксплуатацию квартир в Киеве в этом году будет в 2 раза меньше чем в 2017 (запомните этот твит). Понимаете? На 50% меньше выбор квартир на первичке.
Не понятно, кто же будет покупателем достроенного эконома, если покупают за сбережения, а ваш бетон должен в два раза подняться ввиду типа дефицита?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
investorkiev написав:Ребята, СБЕРЕЖЕНИЯ людей остались на прежнем уровне.
Недвижимость покупается не с ДОХОДОВ, а со СБЕРЕЖЕНИЙ. Ну или с ИПОТЕКИ, но ее как не было так и нет.
Скажите, вот достроит Столица свои Варшавские, достроит КГС свои Медовые и Урловские, и что дальше? Что будет в эконом сегменте? Ни-Че-Го! Пустота. Вакуум предложения. Открытый космос. По которому пролетит РАКЕТА цен на достроенный, готовый эконом - на свежую вторичку.
Ввод в эксплуатацию квартир в Киеве в этом году будет в 2 раза меньше чем в 2017 (запомните этот твит). Понимаете? На 50% меньше выбор квартир на первичке.
Не понятно, кто же будет покупателем достроенного эконома, если покупают за сбережения, а ваш бетон должен в два раза подняться ввиду типа дефицита?
Люди. Украинцы. Не инопланетяне. Не рептилоиды. Украинцы, у которых хватит сбережений. Это же очевидно.