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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:44
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Додано: Вів 26 тра, 2020 18:45
investorkiev написав: remark написав: investorkiev написав:
Ребята, СБЕРЕЖЕНИЯ людей остались на прежнем уровне.
Недвижимость покупается не с ДОХОДОВ, а со СБЕРЕЖЕНИЙ. Ну или с ИПОТЕКИ, но ее как не было так и нет.
Скажите, вот достроит Столица свои Варшавские, достроит КГС свои Медовые и Урловские, и что дальше? Что будет в эконом сегменте? Ни-Че-Го! Пустота. Вакуум предложения. Открытый космос. По которому пролетит РАКЕТА цен на достроенный, готовый эконом - на свежую вторичку.
Ввод в эксплуатацию квартир в Киеве в этом году будет в 2 раза меньше чем в 2017 (запомните этот твит). Понимаете? На 50% меньше выбор квартир на первичке.
Не понятно, кто же будет покупателем достроенного эконома, если покупают за сбережения, а ваш бетон должен в два раза подняться ввиду типа дефицита?
Люди. Украинцы. Не инопланетяне. Не рептилоиды.
Украинцы, у которых хватит сбережений. Это же очевидно.
Имел ввиду, что у всех катлеты не хватит, а бетона будет много, сады на Виноградаре большие, да и до Бортничей еще далеко.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 18:46
remark написав: investorkiev написав:
Ребята, СБЕРЕЖЕНИЯ людей остались на прежнем уровне.
Недвижимость покупается не с ДОХОДОВ, а со СБЕРЕЖЕНИЙ. Ну или с ИПОТЕКИ, но ее как не было так и нет.
Скажите, вот достроит Столица свои Варшавские, достроит КГС свои Медовые и Урловские, и что дальше? Что будет в эконом сегменте? Ни-Че-Го! Пустота. Вакуум предложения. Открытый космос. По которому пролетит РАКЕТА цен на достроенный, готовый эконом - на свежую вторичку.
Ввод в эксплуатацию квартир в Киеве в этом году будет в 2 раза меньше чем в 2017 (запомните этот твит). Понимаете? На 50% меньше выбор квартир на первичке.
Не понятно, кто же будет покупателем достроенного эконома, если покупают за сбережения, а ваш бетон должен в два раза подняться ввиду типа дефицита?
Вскладчину будут покупать. Объединять сбережения. Как Балашов предлагал у него выкупать псевдоылитку па5000 за метр: "собирайтесь впятром, вдесятиром и покупайте у меня однушку. А потом сдавайте."
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