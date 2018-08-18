RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4027402840294030

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 53
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
6
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
32%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:44

Зображення
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2735
З нами з: 15.02.09
Подякував: 84 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:45

  investorkiev написав:
  remark написав:
  investorkiev написав:Ребята, СБЕРЕЖЕНИЯ людей остались на прежнем уровне.

Недвижимость покупается не с ДОХОДОВ, а со СБЕРЕЖЕНИЙ. Ну или с ИПОТЕКИ, но ее как не было так и нет.

Скажите, вот достроит Столица свои Варшавские, достроит КГС свои Медовые и Урловские, и что дальше? Что будет в эконом сегменте? Ни-Че-Го! Пустота. Вакуум предложения. Открытый космос. По которому пролетит РАКЕТА цен на достроенный, готовый эконом - на свежую вторичку.

Ввод в эксплуатацию квартир в Киеве в этом году будет в 2 раза меньше чем в 2017 (запомните этот твит). Понимаете? На 50% меньше выбор квартир на первичке.


Не понятно, кто же будет покупателем достроенного эконома, если покупают за сбережения, а ваш бетон должен в два раза подняться ввиду типа дефицита?


Люди. Украинцы. Не инопланетяне. Не рептилоиды.
Украинцы, у которых хватит сбережений. Это же очевидно.


Имел ввиду, что у всех катлеты не хватит, а бетона будет много, сады на Виноградаре большие, да и до Бортничей еще далеко.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
Повідомлень: 517
З нами з: 25.12.15
Подякував: 120 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:46

  remark написав:
  investorkiev написав:Ребята, СБЕРЕЖЕНИЯ людей остались на прежнем уровне.

Недвижимость покупается не с ДОХОДОВ, а со СБЕРЕЖЕНИЙ. Ну или с ИПОТЕКИ, но ее как не было так и нет.

Скажите, вот достроит Столица свои Варшавские, достроит КГС свои Медовые и Урловские, и что дальше? Что будет в эконом сегменте? Ни-Че-Го! Пустота. Вакуум предложения. Открытый космос. По которому пролетит РАКЕТА цен на достроенный, готовый эконом - на свежую вторичку.

Ввод в эксплуатацию квартир в Киеве в этом году будет в 2 раза меньше чем в 2017 (запомните этот твит). Понимаете? На 50% меньше выбор квартир на первичке.


Не понятно, кто же будет покупателем достроенного эконома, если покупают за сбережения, а ваш бетон должен в два раза подняться ввиду типа дефицита?

Вскладчину будут покупать. Объединять сбережения. Как Балашов предлагал у него выкупать псевдоылитку па5000 за метр: "собирайтесь впятром, вдесятиром и покупайте у меня однушку. А потом сдавайте."
airmax78
 
Повідомлень: 34577
З нами з: 25.10.12
Подякував: 863 раз.
Подякували: 4044 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:48

  Hotab написав:Зображення

Спрашивать такое у украинцев - впустую тратить время. Я бы тоже ответил, что все, голый Вася, денех нет.
airmax78
 
Повідомлень: 34577
З нами з: 25.10.12
Подякував: 863 раз.
Подякували: 4044 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4027402840294030
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev, remark і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
465 196902
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2020 18:38
alfaro23
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1842, 1843, 1844
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18438 3014190
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 00:11
antonivs3
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13397
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1508)
26.05.2020 18:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.