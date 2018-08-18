Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Ребята, СБЕРЕЖЕНИЯ людей остались на прежнем уровне.
Недвижимость покупается не с ДОХОДОВ, а со СБЕРЕЖЕНИЙ. Ну или с ИПОТЕКИ, но ее как не было так и нет.
Скажите, вот достроит Столица свои Варшавские, достроит КГС свои Медовые и Урловские, и что дальше? Что будет в эконом сегменте? Ни-Че-Го! Пустота. Вакуум предложения. Открытый космос. По которому пролетит РАКЕТА цен на достроенный, готовый эконом - на свежую вторичку.
Ввод в эксплуатацию квартир в Киеве в этом году будет в 2 раза меньше чем в 2017 (запомните этот твит). Понимаете? На 50% меньше выбор квартир на первичке.
Не понятно, кто же будет покупателем достроенного эконома, если покупают за сбережения, а ваш бетон должен в два раза подняться ввиду типа дефицита?
Люди. Украинцы. Не инопланетяне. Не рептилоиды. Украинцы, у которых хватит сбережений. Это же очевидно.
Имел ввиду, что у всех катлеты не хватит, а бетона будет много, сады на Виноградаре большие, да и до Бортничей еще далеко.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
investorkiev написав:Ребята, СБЕРЕЖЕНИЯ людей остались на прежнем уровне.
Недвижимость покупается не с ДОХОДОВ, а со СБЕРЕЖЕНИЙ. Ну или с ИПОТЕКИ, но ее как не было так и нет.
Скажите, вот достроит Столица свои Варшавские, достроит КГС свои Медовые и Урловские, и что дальше? Что будет в эконом сегменте? Ни-Че-Го! Пустота. Вакуум предложения. Открытый космос. По которому пролетит РАКЕТА цен на достроенный, готовый эконом - на свежую вторичку.
Ввод в эксплуатацию квартир в Киеве в этом году будет в 2 раза меньше чем в 2017 (запомните этот твит). Понимаете? На 50% меньше выбор квартир на первичке.
Не понятно, кто же будет покупателем достроенного эконома, если покупают за сбережения, а ваш бетон должен в два раза подняться ввиду типа дефицита?
Вскладчину будут покупать. Объединять сбережения. Как Балашов предлагал у него выкупать псевдоылитку па5000 за метр: "собирайтесь впятром, вдесятиром и покупайте у меня однушку. А потом сдавайте."
airmax78 написав:Вскладчину будут покупать. Объединять сбережения. Как Балашов предлагал у него выкупать псевдоылитку па5000 за метр: "собирайтесь впятром, вдесятиром и покупайте у меня однушку. А потом сдавайте."
Это будет новый тип ленлордов-либертанианцев)
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
investorkiev написав:Ребята, СБЕРЕЖЕНИЯ людей остались на прежнем уровне. Недвижимость покупается не с ДОХОДОВ, а со СБЕРЕЖЕНИЙ. Ну или с ИПОТЕКИ, но ее как не было так и нет.
Покупают то не с доходов, а со сбережений. Но склонность тратить сбережения при снижении доходов падает.
Согласно исследования, проведенного KPMG в 1-й половине мая, штат уже сократили (8%) и/или планируют сокращать дальше (21%) 29% работодателей. Желающих увеличивать штатное расписание нет. При этом 35% работодателей планирует в ближайшие 2 месяца, или уже осуществило сокращение зарплат. Оставшиеся 65% планируют сохранить расходы на оплату труда - увеличить не планирует никто.