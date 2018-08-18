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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40284029403040314032>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 53
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
6
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
32%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:44

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Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:45

  investorkiev написав:
  remark написав:
  investorkiev написав:Ребята, СБЕРЕЖЕНИЯ людей остались на прежнем уровне.

Недвижимость покупается не с ДОХОДОВ, а со СБЕРЕЖЕНИЙ. Ну или с ИПОТЕКИ, но ее как не было так и нет.

Скажите, вот достроит Столица свои Варшавские, достроит КГС свои Медовые и Урловские, и что дальше? Что будет в эконом сегменте? Ни-Че-Го! Пустота. Вакуум предложения. Открытый космос. По которому пролетит РАКЕТА цен на достроенный, готовый эконом - на свежую вторичку.

Ввод в эксплуатацию квартир в Киеве в этом году будет в 2 раза меньше чем в 2017 (запомните этот твит). Понимаете? На 50% меньше выбор квартир на первичке.


Не понятно, кто же будет покупателем достроенного эконома, если покупают за сбережения, а ваш бетон должен в два раза подняться ввиду типа дефицита?


Люди. Украинцы. Не инопланетяне. Не рептилоиды.
Украинцы, у которых хватит сбережений. Это же очевидно.


Имел ввиду, что у всех катлеты не хватит, а бетона будет много, сады на Виноградаре большие, да и до Бортничей еще далеко.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:46

  remark написав:
  investorkiev написав:Ребята, СБЕРЕЖЕНИЯ людей остались на прежнем уровне.

Недвижимость покупается не с ДОХОДОВ, а со СБЕРЕЖЕНИЙ. Ну или с ИПОТЕКИ, но ее как не было так и нет.

Скажите, вот достроит Столица свои Варшавские, достроит КГС свои Медовые и Урловские, и что дальше? Что будет в эконом сегменте? Ни-Че-Го! Пустота. Вакуум предложения. Открытый космос. По которому пролетит РАКЕТА цен на достроенный, готовый эконом - на свежую вторичку.

Ввод в эксплуатацию квартир в Киеве в этом году будет в 2 раза меньше чем в 2017 (запомните этот твит). Понимаете? На 50% меньше выбор квартир на первичке.


Не понятно, кто же будет покупателем достроенного эконома, если покупают за сбережения, а ваш бетон должен в два раза подняться ввиду типа дефицита?

Вскладчину будут покупать. Объединять сбережения. Как Балашов предлагал у него выкупать псевдоылитку па5000 за метр: "собирайтесь впятром, вдесятиром и покупайте у меня однушку. А потом сдавайте."
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:48

  Hotab написав:Зображення

Спрашивать такое у украинцев - впустую тратить время. Я бы тоже ответил, что все, голый Вася, денех нет.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:52

  airmax78 написав:Вскладчину будут покупать. Объединять сбережения. Как Балашов предлагал у него выкупать псевдоылитку па5000 за метр: "собирайтесь впятром, вдесятиром и покупайте у меня однушку. А потом сдавайте."


Это будет новый тип ленлордов-либертанианцев)
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:56

  airmax78 написав:
  Hotab написав:Зображення

Спрашивать такое у украинцев - впустую тратить время. Я бы тоже ответил, что все, голый Вася, денех нет.

А смысл? Придет майор с грустными глазами? Глупости.
Другие дело, что у этих 63% их и до карантина не было)))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 тра, 2020 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:56

  investorkiev написав:Ребята, СБЕРЕЖЕНИЯ людей остались на прежнем уровне.
Недвижимость покупается не с ДОХОДОВ, а со СБЕРЕЖЕНИЙ. Ну или с ИПОТЕКИ, но ее как не было так и нет.


Покупают то не с доходов, а со сбережений. Но склонность тратить сбережения при снижении доходов падает.

Согласно исследования, проведенного KPMG в 1-й половине мая, штат уже сократили (8%) и/или планируют сокращать дальше (21%) 29% работодателей. Желающих увеличивать штатное расписание нет.
При этом 35% работодателей планирует в ближайшие 2 месяца, или уже осуществило сокращение зарплат. Оставшиеся 65% планируют сохранить расходы на оплату труда - увеличить не планирует никто.


Подробнее тут:
Валютный рынок в контексте ДС

  investorkiev написав:Ввод в эксплуатацию квартир в Киеве в этом году будет в 2 раза меньше чем в 2017 (запомните этот твит). Понимаете? На 50% меньше выбор квартир на первичке.


Повторяю - в 2009-м было так же. Кому тогда не хватило бетона? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:05

Аренда в Киеве уже как в Днепре.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:06

  zРадио написав:
  investorkiev написав:Ввод в эксплуатацию квартир в Киеве в этом году будет в 2 раза меньше чем в 2017 (запомните этот твит). Понимаете? На 50% меньше выбор квартир на первичке.


Повторяю - в 2009-м было так же. Кому тогда не хватило бетона? :mrgreen:

Повторяю - тогда была ипотека и ее резко не стало.
Сейчас ипотека не влияет на рынок. Сбережения как были, так и остались (на фоне их обнуления у половины украинцев в 2014-15 годах).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:09

  Serg-ik написав:
  Santehnik написав:
  flyman написав:рокета наліцо, надабрать

Не рокета, а срака. Срака повнї відсутності адекватних об'єктів і
...и адекватных продавцов. Или риелторов?
Рассказываю. Бороздя просторы инета часто смотрю то, что нравится, а не то, что могу позволить. Вчера смотрел ЛУН.

Эта квартира была 108 000 долл, долгое время висела по такой цене, до карантина даже, вчера обнаружил что ценник выставлен 120 000.
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomenskij-rajon/nezhinskaya-ulitsa/15310669.html?utm_source=flatfy.lun.ua&utm_medium=referral&utm_term=2e98aa1c-2bdd-4ab7-bfdf-dbffad37df4a&utm_campaign=external_rank_3

Эта квартира была в течение 2-3 недель на карантине за 95 000 долл
Вчера обнаружил, что на неё выставили от 106 до 120 000 долл. Было даже одно объявление за 140 000 долл вчера вечером, но сейчас его на ЛУНе нет
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-kiev-svyatoshinskiy-verhovinnaya-17086838.html?r_audience=partners_buyers&r_source=lun.ua&r_medium=feed&r_campaign=feed_cpc&utm_source=flatfy.lun.ua&utm_medium=referral&utm_term=94db5fd4-4b93-49a5-9dab-d776bb9d6123&utm_campaign=external_rank_1

Не звонил, честно. Торпедные атаки или продавцы сходят с ума?


По первой квартире - альфаброк всегда были неадекватами в периоды кризисов.

Недавно разговаривал со своим маклером - долго продавал квартиру одну, не продавалась (скорей всего неадекватная хотелка), вдруг, недели 2 назад продавец сказал что хочет поднять ценник... :shock:
rjkz
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