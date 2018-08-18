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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4029403040314032>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 53
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
6
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
32%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:19

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:Я в шоці, як швидко Дональдова тисчонка до КРЖН дійшла :!: Ховайся, хто може :!:

я тоже. Особенно от того, что она пришла не через безнал на межбанке ( там то рост бакса, а не падение), а сама, в виде налички, без авиасообщения. Наверное у неё есть ласты, ножки и плащ-невидимка


В Штатах свободных денег намного больше, чем в любой другой стране мира было всегда. А в Украине - наоборот. У многих есть друзья и родственники, которые хотят помочь в трудную минуту. Путь найти - не проблема. Начиная от Вестерн Юнион и заканчивая альтернативными переводами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:22

  investorkiev написав:Повторяю - тогда была ипотека и ее резко не стало.


Так это бьет по растишкам, а не обвалишкам! Склонность делать крупные приобретения в условиях турбулентности около-нулевая! Ож сколько те "ветераны вечного дорожая" намучались со своим бетоном, не мне вам рассказывать...

  investorkiev написав:Сбережения как были, так и остались (на фоне их обнуления у половины украинцев в 2014-15 годах).


Во-первых, мы пока не знаем, что будет сейчас. Во-вторых, про обнуление сбережений половины украинцев в 2014-2015 - это неправда
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:37

  zРадио написав:
Во-первых, мы пока не знаем, что будет сейчас. Во-вторых, про обнуление сбережений половины украинцев в 2014-2015 - это неправда

Серьезно? А куда делись вклады овер 200К грн.? А во что превратились бизнес и недвига в ОРДЛО? От обнуления вкладов именно половины (я же так понимаю, что акцент делается именно на половине, а не на обнулении) украинцев спасла только национализация Привата.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:42

  Hotab написав:Зображення


Надо продолжить опрос среди тех кто ответил НЕТ:
У вас когда-нибудь были сбережения?
ДА НЕТ

:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:52

  investorkiev написав:Скажите, вот достроит Столица свои Варшавские... и что дальше? Что будет в эконом сегменте? Ни-Че-Го! Пустота. Вакуум предложения.

вы ничего не видите и ничего не знаете.
как диктор на радио, читающий прогноз погоды.

у Столицы куплено активов с правом аренды земли на десятки гектаров в Киеве.
закончится одно - запустят другое.
пока вы спите или поднимаете свои пол-шестого, они рисуют проекты, находят инвесторов-партнёров и работают.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Так это бьет по растишкам, а не обвалишкам! Склонность делать крупные приобретения в условиях турбулентности около-нулевая! Ож сколько те "ветераны вечного дорожая" намучались со своим бетоном, не мне вам рассказывать...

Опять же, теоретические выкладки, которые расходятся с практикой. А в жизни сидит условный zРадио и думает "в стране опа, у меня доллары надежно припрятаны, в условиях нестабильности доходов аренда действует на нервы, не буду ждать, пока накоплю на Тетрис, сейчас цены сложатся вдвое и куплю уютную двушку в кирпичном хрущике возле метро".
  airmax78 написав:Серьезно? А куда делись вклады овер 200К грн.? А во что превратились бизнес и недвига в ОРДЛО? От обнуления вкладов именно половины (я же так понимаю, что акцент делается именно на половине, а не на обнулении) украинцев спасла только национализация Привата.

Недвижимость покупается с накоплений. В 14 началось падение недвиги потому что часть накоплений обесценилась из-за девальвации, часть застряла/пропала в банках, часть оттянули на себя дешевые котлованы. Сейчас ничего этого нет и пока не предвидится.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:59

  Vlad442 написав:Опять же, теоретические выкладки, которые расходятся с практикой. А в жизни сидит условный zРадио и думает "в стране опа, у меня доллары надежно припрятаны, в условиях нестабильности доходов аренда действует на нервы, не буду ждать, пока накоплю на Тетрис, сейчас цены сложатся вдвое и куплю уютную двушку в кирпичном хрущике возле метро".

какой-такой практикой?
исследования какого объема и за какой период вы провели для такого вывода?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:у Столицы куплено активов с правом аренды земли на десятки гектаров в Киеве.
закончится одно - запустят другое.

Вы думаете будут дешевые эконом комплексы возле метро, которые подходят под аренду?
Я не знаток первички. Скажите, были ли сопоставимые с Эврикой, Патриотикой, Варшавским, Крушами проекты в 05-08 или 10-13?
Думаю, что появление таких комплексов в таких местах было окном возможностей. Теперь, как и до 14-ого эконом снова будут строить в глухих ипенях.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Сейчас ничего этого нет и пока не предвидится.
одна деталь, тогда накопления делались по 5 и по 8 а сейчас по 27
в 2007 году я платил коммуналку 70-80 грн. А проезд в метро стоил 2 грн
выросли ли за 13 лет зарплаты соразмерно росту цен и расходов, в 4 раза?
сколько накоплений съела (и еще съест) платная медицина?
сколько приносили гривневые депозиты до 2015 и сейчас?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 тра, 2020 20:09, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:02

  Vlad442 написав:Недвижимость покупается с накоплений. В 14 началось падение недвиги потому что часть накоплений обесценилась из-за девальвации, часть застряла/пропала в банках, часть оттянули на себя дешевые котлованы. Сейчас ничего этого нет и пока не предвидится.

Да ладно, а накопления людей которые "временно" потеряли их в Аркада и Укрбуд? Там же и перекупы были, они там застряли копытами, и все, цепочка денег разорвалась.
BIGor
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