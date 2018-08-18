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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:03
Yuri_T написав:
какой-такой практикой?
исследования какого объема и за какой период вы провели для такого вывода?
Здравый смысл и опыт говорит, что когда дешевеет люди достают кубышки и бегут покупать. В тот момент, когда поймут, что не подешевеет еще больше.
Поэтому я говорю, что если в конце сентября курс не улетит за 30, на рынок выйдет отложенный спрос. Может даже раньше, если летом курс будет просаживаться к докарантинным цифрам.
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Vlad442
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Додано: Вів 26 тра, 2020 20:08
BIGor написав: Vlad442 написав:
Недвижимость покупается с накоплений. В 14 началось падение недвиги потому что часть накоплений обесценилась из-за девальвации, часть застряла/пропала в банках, часть оттянули на себя дешевые котлованы. Сейчас ничего этого нет и пока не предвидится.
Да ладно, а накопления людей которые "временно" потеряли их в Аркада и Укрбуд? Там же и перекупы были, они там застряли копытами, и все, цепочка денег разорвалась.
Перекупы это смазка. Их деньги не влияют на рынок. Главное что у тех, кто мог бы у них купить, деньги на руках.
Давайте разделять первичку с деньгами спекулянов, и вторичку. То, что их деньги сгорели и стройки остановились мало повлияло на конечных покупателей. Даже наоборот. Человек купил для себя, вложил деньги, получил квартиру, ушел с аренды. Или купил под аренду, выставил квартиру на рынок.
Падение конкуренции (и цены, и надежность) со стороны первички уже разогнало рынок вторички в 19.
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Vlad442
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Додано: Вів 26 тра, 2020 20:22
Vlad442 написав:
Здравый смысл и опыт говорит, что когда дешевеет люди достают кубышки и бегут покупать. В тот момент, когда поймут, что не подешевеет еще больше.
так себя ведут те кому очень надо или те кто верят в святость киевского бетона. Я собирался купить помещение под бизнес в 100-200 метрах от метро, но на время отложил свои планы пока появится какае-то определенность. Байки что всё разберут как пирожки меня давно не пугают, недвижимости в Киеве много, на всех желающих купить хватит с избытком, на ажиотаже стригут нервных лохов. Я допускаю что когда созрею, цена может вырасти, жадный человек бы считал эту дельту убытком или упущенной выгодой, я её считаю платой за определенность. Если цена упадёт буду считать дельту бонусом за железные нервы.
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