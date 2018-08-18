Додано: Вів 26 тра, 2020 20:22

Vlad442 написав: Здравый смысл и опыт говорит, что когда дешевеет люди достают кубышки и бегут покупать. В тот момент, когда поймут, что не подешевеет еще больше. Здравый смысл и опыт говорит, что когда дешевеет люди достают кубышки и бегут покупать. В тот момент, когда поймут, что не подешевеет еще больше.

так себя ведут те кому очень надо или те кто верят в святость киевского бетона. Я собирался купить помещение под бизнес в 100-200 метрах от метро, но на время отложил свои планы пока появится какае-то определенность. Байки что всё разберут как пирожки меня давно не пугают, недвижимости в Киеве много, на всех желающих купить хватит с избытком, на ажиотаже стригут нервных лохов. Я допускаю что когда созрею, цена может вырасти, жадный человек бы считал эту дельту убытком или упущенной выгодой, я её считаю платой за определенность. Если цена упадёт буду считать дельту бонусом за железные нервы.