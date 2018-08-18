Надо продолжить опрос среди тех кто ответил НЕТ:
У вас когда-нибудь были сбережения?
ДА НЕТ
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Додано: Вів 26 тра, 2020 19:42
Надо продолжить опрос среди тех кто ответил НЕТ:
У вас когда-нибудь были сбережения?
ДА НЕТ
Додано: Вів 26 тра, 2020 19:52
вы ничего не видите и ничего не знаете.
как диктор на радио, читающий прогноз погоды.
у Столицы куплено активов с правом аренды земли на десятки гектаров в Киеве.
закончится одно - запустят другое.
пока вы спите или поднимаете свои пол-шестого, они рисуют проекты, находят инвесторов-партнёров и работают.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 26 тра, 2020 19:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Опять же, теоретические выкладки, которые расходятся с практикой. А в жизни сидит условный zРадио и думает "в стране опа, у меня доллары надежно припрятаны, в условиях нестабильности доходов аренда действует на нервы, не буду ждать, пока накоплю на Тетрис, сейчас цены сложатся вдвое и куплю уютную двушку в кирпичном хрущике возле метро".
Недвижимость покупается с накоплений. В 14 началось падение недвиги потому что часть накоплений обесценилась из-за девальвации, часть застряла/пропала в банках, часть оттянули на себя дешевые котлованы. Сейчас ничего этого нет и пока не предвидится.
Додано: Вів 26 тра, 2020 19:59
какой-такой практикой?
исследования какого объема и за какой период вы провели для такого вывода?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы думаете будут дешевые эконом комплексы возле метро, которые подходят под аренду?
Я не знаток первички. Скажите, были ли сопоставимые с Эврикой, Патриотикой, Варшавским, Крушами проекты в 05-08 или 10-13?
Думаю, что появление таких комплексов в таких местах было окном возможностей. Теперь, как и до 14-ого эконом снова будут строить в глухих ипенях.
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
одна деталь, тогда накопления делались по 5 и по 8 а сейчас по 27
в 2007 году я платил коммуналку 70-80 грн. А проезд в метро стоил 2 грн
выросли ли за 13 лет зарплаты соразмерно росту цен и расходов, в 4 раза?
сколько накоплений съела (и еще съест) платная медицина?
сколько приносили гривневые депозиты до 2015 и сейчас?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 тра, 2020 20:09, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:02
Да ладно, а накопления людей которые "временно" потеряли их в Аркада и Укрбуд? Там же и перекупы были, они там застряли копытами, и все, цепочка денег разорвалась.
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Здравый смысл и опыт говорит, что когда дешевеет люди достают кубышки и бегут покупать. В тот момент, когда поймут, что не подешевеет еще больше.
Поэтому я говорю, что если в конце сентября курс не улетит за 30, на рынок выйдет отложенный спрос. Может даже раньше, если летом курс будет просаживаться к докарантинным цифрам.
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:08
Перекупы это смазка. Их деньги не влияют на рынок. Главное что у тех, кто мог бы у них купить, деньги на руках.
Давайте разделять первичку с деньгами спекулянов, и вторичку. То, что их деньги сгорели и стройки остановились мало повлияло на конечных покупателей. Даже наоборот. Человек купил для себя, вложил деньги, получил квартиру, ушел с аренды. Или купил под аренду, выставил квартиру на рынок.
Падение конкуренции (и цены, и надежность) со стороны первички уже разогнало рынок вторички в 19.
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так себя ведут те кому очень надо или те кто верят в святость киевского бетона. Я собирался купить помещение под бизнес в 100-200 метрах от метро, но на время отложил свои планы пока появится какае-то определенность. Байки что всё разберут как пирожки меня давно не пугают, недвижимости в Киеве много, на всех желающих купить хватит с избытком, на ажиотаже стригут нервных лохов. Я допускаю что когда созрею, цена может вырасти, жадный человек бы считал эту дельту убытком или упущенной выгодой, я её считаю платой за определенность. Если цена упадёт буду считать дельту бонусом за железные нервы.
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