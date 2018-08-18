Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я говорил про обычных людей, которым квартира нужна для жизни. У них уже есть определенность - они там будут просто жить.
Если покупать коммерцию, то время это делать прямо сейчас, пока потеря арендаторам и неопределенность ударила некоторым продавцам (может быть) по нервам. Если покупать в полную цену это уже не так интересно.
Vlad442 написав:Я говорил про обычных людей, которым квартира нужна для жизни. У них уже есть определенность - они там будут просто жить.
почему они не купили квартиры до сих пор? Вероятно +/- достаточные накопления у них были последние полгода-год. Или они неплохо заработали на карантине? Моё имхо если была потребность и денег хватало квартиру кто хотел уже купил. Охотников за эксклюзивом не рассматриваем, 95% людей живет в обычных условиях. Если у них деньги были но не было потребности в квартире, то что такого произошло что массово эта потребность появилась? Наоборот цена аренды снизилась и многие лендлорды сами предлагают её зафиксировать до 2021 года .
Если потребность была, но не хватало денег я очень сомневаюсь что за период карантина они дособирали нужную сумму, или в ближайшее время её дособирают. Тут была статистика про рост безработицы, в нашем случае это вершина айсберга потому что многие не идут регистрироваться в центры занятости, это бесполезно. Их вакансии можно посмотреть на сайте, там реально работа за еду и кстати много вакансий - фейк, они продолжают создавать видимость рынка труда хотя по факту их закрыли уже давно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 тра, 2020 20:48, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:Тогда чем объяснить феномен открытия новых строек, естественно, при незавершенности многих старых? Судороги перед смертью кржн или запуск той же финансово-строительной пирамиды?
Начало непосредственно строительства - это же не начало самого процесса. Ведь до этого было много времени и денег потрачено выбор земельного участка, получение ТУ на подключение к коммуникациям, градостроительных условий и ограничений, изменение целевого назначения участка, инженерных, геологических, геодезических, экологических изысканий для строительства, непосредственно проектирование ЖК и т.д.
Поэтому если у застройщика есть хотя бы небольшой запас прочности, то он вполне может запустить строительство за свои, привлекая инвесторов на более позднем этапе и надеясь, что экономическая ситуация к тому времени улучшится. Либо же параллельно привлекая деньги инвесторов за счет длительных программ рассрочек (это также позволяет прогнозировать приход кешфло от рассрочечников на длительный период).
Это лучше, чем заморозить стройку, влив в нее немало денег еще до этапа котлована. Как по мне, то в этих действиях есть определенная логика.
Вы и вправду искренне верите что получение ТУ и отвод земли соизмерим с стоимостью заливки хотя бы фундаментного ростверка обьемом под 1500-2000 м3?
zРадио написав: Во-первых, мы пока не знаем, что будет сейчас. Во-вторых, про обнуление сбережений половины украинцев в 2014-2015 - это неправда
Серьезно? А куда делись вклады овер 200К грн.? А во что превратились бизнес и недвига в ОРДЛО? От обнуления вкладов именно половины (я же так понимаю, что акцент делается именно на половине, а не на обнулении) украинцев спасла только национализация Привата.
Стоп-стоп-стоп - прозвучало "у половины населения сбережения обнулились". Вот и найди мне 10 млн (из 20, у которых были сбережения), которые получили дырку от бублика в условиях того кризиса. Уполовинились средние накопления - с этим еще можно согласиться с натяжкой, учитывая обесценивание гривневых депозитов.
А обнуление недвиги в ОРДЛО - это как раз поддержка КРЖН, которой сейчас не будет.
Если взвесить pros & cons, то на сегодня нет предпосылок настолько же глубокого снижения цены, как это было в 2014-2015. С этим не спорю. Но только не забывай, что на тот кризис, в отличие от этого, ты смотришь с высоты сегодняшнего дня, а в мае 2014-го ожидания тоже были не такие низкие, как оказались по факту.
По состоянию на сегодня, на 15-20%-ную коррекцию мы уже точно "наработали". А там будем посмотреть
Yuri_T написав:у Столицы куплено активов с правом аренды земли на десятки гектаров в Киеве. закончится одно - запустят другое.
Вы думаете будут дешевые эконом комплексы возле метро, которые подходят под аренду? Я не знаток первички. Скажите, были ли сопоставимые с Эврикой, Патриотикой, Варшавским, Крушами проекты в 05-08 или 10-13? Думаю, что появление таких комплексов в таких местах было окном возможностей. Теперь, как и до 14-ого эконом снова будут строить в глухих ипенях.
Новые ЖК будут все выше и все плотнее. Эволюция строительства, только и всего. Поэтому и сопоставимые, и превосходящие старые, новые ЖК появятся как только экономика вырулит из пике и начнет расти. Когда это будет - загадка не только этой ветки, не всего КРЖН и даже не Украины. Над тем, каким будет кризис, гадает весь мир.
Вот почитайте про V-, W, U и L-образные восстановления
Vlad442 написав:Опять же, теоретические выкладки, которые расходятся с практикой. А в жизни сидит условный zРадио и думает "в стране опа, у меня доллары надежно припрятаны, в условиях нестабильности доходов аренда действует на нервы, не буду ждать, пока накоплю на Тетрис, сейчас цены сложатся вдвое и куплю уютную двушку в кирпичном хрущике возле метро".
И снова вы пытаетесь фантазировать там, где ответ есть - выше я кидал линк на потребительские настроения. В ситуациях неопределенности и нестабильности доходов они падают, а не растут.