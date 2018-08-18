Додано: Вів 26 тра, 2020 20:37

Vlad442 написав: Я говорил про обычных людей, которым квартира нужна для жизни. У них уже есть определенность - они там будут просто жить. Я говорил про обычных людей, которым квартира нужна для жизни. У них уже есть определенность - они там будут просто жить.

почему они не купили квартиры до сих пор? Вероятно +/- достаточные накопления у них были последние полгода-год. Или они неплохо заработали на карантине?Моё имхо если была потребность и денег хватало квартиру кто хотел уже купил.Охотников за эксклюзивом не рассматриваем, 95% людей живет в обычных условиях.Если у них деньги были но не было потребности в квартире, то что такого произошло что массово эта потребность появилась? Наоборот цена аренды снизилась и многие лендлорды сами предлагают её зафиксировать до 2021 года .Если потребность была, но не хватало денег я очень сомневаюсь что за период карантина они дособирали нужную сумму, или в ближайшее время её дособирают. Тут была статистика про рост безработицы, в нашем случае это вершина айсберга потому что многие не идут регистрироваться в центры занятости, это бесполезно. Их вакансии можно посмотреть на сайте, там реально работа за еду и кстати много вакансий - фейк, они продолжают создавать видимость рынка труда хотя по факту их закрыли уже давно.