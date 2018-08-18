shapo написав:
Понятия не имею, я инженер (сейчас в простое из-за коронавируса - боюсь), а не продажник
упс, Диаданс это тот что на Коновальца?
ЛакиЛенд ПЕРЕзапустили)
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Додано: Вів 26 тра, 2020 21:42
упс, Диаданс это тот что на Коновальца?
ЛакиЛенд ПЕРЕзапустили)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как продажи памперсов и прокладок?
падают?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:44
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:45
какая практика? чья практика? мой личный опыт говорит об обратном. уже дважды. в 2008 (потеря работы) и в 2014 гг. (девальвация). в условиях потери дохода нести капзатраты - это нонсенс. кроме того, глобально и в нашей стране уже тоже у населения есть четкое понимание, что экономический кризис - это падение цен на недвигу. с лагом.
зы. перепроверил кристал болл. упрямо твердит про -30% к осени 2021...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По такой логике все, кто хотел и мог купить должен быть иссякнуть в 1991.
Каждый год люди продают и покупают. У всех свои обстоятельства, в разное время появляются деньги и желание.
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:51
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