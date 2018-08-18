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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4030403140324033

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 54
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
13%
7
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
31%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:42

  shapo написав:
  shapo написав:
  Прохожий написав:жду перечень новых строек, запущенных в последние месяц-два


ЖК Diadans
ЖК Lucky Land на Берковцах после простоя
... - это все мои бывшие коллеги, могу еще набросать,но это нужно обзванивать те обьекты которые опять запустились



Понятия не имею, я инженер (сейчас в простое из-за коронавируса - боюсь), а не продажник

упс, Диаданс это тот что на Коновальца?
ЛакиЛенд ПЕРЕзапустили)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:выше я кидал линк на потребительские настроения.

как продажи памперсов и прокладок?
падают?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:44

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-2h-k ... I3wrL.html
дорого?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:45

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Так это бьет по растишкам, а не обвалишкам! Склонность делать крупные приобретения в условиях турбулентности около-нулевая! Ож сколько те "ветераны вечного дорожая" намучались со своим бетоном, не мне вам рассказывать...

Опять же, теоретические выкладки, которые расходятся с практикой. А в жизни сидит условный zРадио и думает "в стране опа, у меня доллары надежно припрятаны, в условиях нестабильности доходов аренда действует на нервы, не буду ждать, пока накоплю на Тетрис, сейчас цены сложатся вдвое и куплю уютную двушку в кирпичном хрущике возле метро".


какая практика? чья практика? мой личный опыт говорит об обратном. уже дважды. в 2008 (потеря работы) и в 2014 гг. (девальвация). в условиях потери дохода нести капзатраты - это нонсенс. кроме того, глобально и в нашей стране уже тоже у населения есть четкое понимание, что экономический кризис - это падение цен на недвигу. с лагом.

зы. перепроверил кристал болл. упрямо твердит про -30% к осени 2021...
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:почему они не купили квартиры до сих пор? Вероятно +/- достаточные накопления у них были последние полгода-год. Или они неплохо заработали на карантине?
Моё имхо если была потребность и денег хватало квартиру кто хотел уже купил.

По такой логике все, кто хотел и мог купить должен быть иссякнуть в 1991.
Каждый год люди продают и покупают. У всех свои обстоятельства, в разное время появляются деньги и желание.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:51

  Прохожий написав:
  zРадио написав:выше я кидал линк на потребительские настроения.

как продажи памперсов и прокладок?
падают?


Вопрос не по адресу, поинтересуйся у жены - может она по своим тратам тебе ответит :mrgreen: Я памперсы и прокладки не продаю
zРадио
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  #<1 ... 4030403140324033
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