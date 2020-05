Додано: Вів 26 тра, 2020 21:45

Vlad442 написав: zРадио написав: Так это бьет по растишкам, а не обвалишкам! Склонность делать крупные приобретения в условиях турбулентности около-нулевая! Ож сколько те "ветераны вечного дорожая" намучались со своим бетоном, не мне вам рассказывать... Так это бьет по растишкам, а не обвалишкам! Склонность делать крупные приобретения в условиях турбулентности около-нулевая! Ож сколько те "ветераны вечного дорожая" намучались со своим бетоном, не мне вам рассказывать...

Опять же, теоретические выкладки, которые расходятся с практикой. А в жизни сидит условный zРадио и думает "в стране опа, у меня доллары надежно припрятаны, в условиях нестабильности доходов аренда действует на нервы, не буду ждать, пока накоплю на Тетрис, сейчас цены сложатся вдвое и куплю уютную двушку в кирпичном хрущике возле метро". Опять же, теоретические выкладки, которые расходятся с практикой. А в жизни сидит условный zРадио и думает "в стране опа, у меня доллары надежно припрятаны, в условиях нестабильности доходов аренда действует на нервы, не буду ждать, пока накоплю на Тетрис, сейчас цены сложатся вдвое и куплю уютную двушку в кирпичном хрущике возле метро".



какая практика? чья практика? мой личный опыт говорит об обратном. уже дважды. в 2008 (потеря работы) и в 2014 гг. (девальвация). в условиях потери дохода нести капзатраты - это нонсенс. кроме того, глобально и в нашей стране уже тоже у населения есть четкое понимание, что экономический кризис - это падение цен на недвигу. с лагом.



зы. перепроверил кристал болл. упрямо твердит про -30% к осени 2021... какая практика? чья практика? мой личный опыт говорит об обратном. уже дважды. в 2008 (потеря работы) и в 2014 гг. (девальвация). в условиях потери дохода нести капзатраты - это нонсенс. кроме того, глобально и в нашей стране уже тоже у населения есть четкое понимание, что экономический кризис - это падение цен на недвигу. с лагом.зы. перепроверил кристал болл. упрямо твердит про -30% к осени 2021...

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California