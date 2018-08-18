shapo написав:
Понятия не имею, я инженер (сейчас в простое из-за коронавируса - боюсь), а не продажник
упс, Диаданс это тот что на Коновальца?
ЛакиЛенд ПЕРЕзапустили)
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Додано: Вів 26 тра, 2020 21:42
упс, Диаданс это тот что на Коновальца?
ЛакиЛенд ПЕРЕзапустили)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как продажи памперсов и прокладок?
падают?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:44
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:45
какая практика? чья практика? мой личный опыт говорит об обратном. уже дважды. в 2008 (потеря работы) и в 2014 гг. (девальвация). в условиях потери дохода нести капзатраты - это нонсенс. кроме того, глобально и в нашей стране уже тоже у населения есть четкое понимание, что экономический кризис - это падение цен на недвигу. с лагом.
зы. перепроверил кристал болл. упрямо твердит про -30% к осени 2021...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По такой логике все, кто хотел и мог купить должен быть иссякнуть в 1991.
Каждый год люди продают и покупают. У всех свои обстоятельства, в разное время появляются деньги и желание.
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:51
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:54
В общем да, люди откладывают некоторые. Но квартира другое дело, как и колбаса. Если вы не понимаете, что в разных группах товаров потребительские настроения ведут себя по-разному, как тогда лучше объяснить?
Потребительские настроения у девушки плохие, но бутылку вина она купила и на маникюр сбегала, а вот старый айфон на новый решила поменять позже.
Если люди не хотят тратить деньги на новые телефоны или джинсы это только значит, что они не хотят тратить деньги на эту группу товаров. При этом могут бегать по просмотрам, подыскивая срочную продажу.
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